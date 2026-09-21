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Oana Gheorghiu, critici la adresa social-democraților: PSD nu va susține niciodată tăierea privilegiilor

Vicepremierul interimar și președintele PNL Sector 4, Oana Gheorghiu, a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, în urma refuzului formațiunii de a vota învestirea Cabinetului condus de Siegfried Mureșan. Gheorghiu a acuzat PSD că nu susține „tăierea privilegiilor” și a făcut apel la organizarea de alegeri anticipate.
Oana Gheorghiu, critici la adresa social-democraților: PSD nu va susține niciodată tăierea privilegiilor
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
21 sept. 2026, 15:53, Politic
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PSD în criza guvernamentală

Vicepremierul interimar a trecut în revistă schimbările de poziție ale social-democraților din ultimele luni, susținând că toate motivele invocate de PSD sunt doar pretexte pentru a se împotrivi unei restructurări a statului. 

„PSD, înainte să fugă din guvern: „Nu se mai poate cu Ilie Bolojan. Plecăm din guvern!” PSD, după ce a fugit din guvern: „Continuăm guvernarea, dar doar cu alt prim-ministru PNL în afară de Ilie Bolojan”. PSD, după ce nu le iese schema cu ruperea PNL prin Adrian Veștea: „Bolojan nu vrea să plece. Bolojan se agață de scaun”. PSD, azi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nu putem vota un Bolojan 2.0”, se arată în mesajul publicat de Oana Gheorghiu pe Facebook. 

Lidera liberală susține că pozițiile Partidului Social Democrat arată doar o opoziție față de orice fel de reformare a statului. 

„PSD nu va accepta niciodată un guvern care susține reforma reală a statului și tăierea privilegiilor”, a spus Oana Gheorghiu. 

Posibilitatea alegerilor anticipate

Vicepremierul a subliniat necesitatea formării unui Guvern cu puteri depline, blamând PSD și AUR pentru criza politică generată de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură din luna mai. 

„Țara are nevoie de un Guvern stabil nu de ieri, de azi, ci de 5 luni, de când PSD și AUR au demis guvernul fără să aibă o soluție de pus în loc”, a precizat Gheorghiu. 

În final, aceasta a făcut și un apel pentru organizare de alegeri anticipate, dacă criza politică se prelungește. 

„Dacă actualul Parlament nu poate genera o majoritate stabilă pentru guvernare, atunci cu siguranță este nevoie de un nou Parlament”, a conchis Gheorghiu. 

Poziția Oanei Gheorghiu a venit după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după ședința partidului că social-democrații nu vor vota Guvernul condus de Siegfried Mureșan, pe care îl acuză că intenționează să continue politicile fostului premier Ilie Bolojan. 

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