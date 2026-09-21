USR Sibiu demarează procedurile pentru excluderea primarului din orașul Cisnădie

Reprezentanții USR Sibiu susțin că numirea reprezintă o abatere de la mandatul primit de la alegători și afirmă că locuitorii din Cisnădie au votat pentru schimbarea fostei administrații. Formațiunea consideră că funcțiile administrative nu trebuie folosite în cadrul unor „aranjamente personale sau politice”.

USR Sibiu precizează că i-a cerut lui Mircea Orlățan și demisia din Biroul Județean al partidului și anunță că va începe procedurile prevăzute de statut pentru excluderea sa.

„Decizia lui Mircea Orlățan reprezintă o încălcare gravă atât a valorilor pe care USR le-a asumat, cât și a mandatului primit de la cetățenii din Cisnădie. Oamenii au votat pentru schimbare, iar noi avem obligația să respectăm acel vot”, a declarat Adrian Echert, președintele USR Sibiu.

USR Sibiu mai transmite că va continua să susțină consilierii locali ai partidului din Cisnădie și angajamentele asumate în fața comunității.