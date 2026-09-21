Nicușor Dan, întâlnire cu foști ambasadori americani: Cooperarea în domeniul securității și extinderea colaborării economice, pe agenda discuțiilor

Președintele Nicușor Dan le-a mulțumit foștilor ambasadori ai SUA pentru activitatea depusă de-a lungul timpului în promovarea României și în aprofundarea dialogului bilateral.

„La New York, m-am întâlnit cu foști ambasadori ai SUA, cărora le-am mulțumit pentru contribuția la promovarea României și pentru activitatea depusă în vederea consolidării și aprofundării relației noastre bilaterale. Parteneriatul dintre România și SUA este o realizare durabilă, clădită de-a lungul generațiilor pe fundamente solide, pe care continuăm să le consolidăm și astăzi”, se arată în mesajul publicat pe X de președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a menționat că la întâlnire au luat parte nu doar foști șefi de misiune care au activat la București, ci și diplomați care au reprezentat Statele Unite în alte state din Europa și în cadrul organizațiilor internaționale, alături de analiști și reprezentanți ai centrelor de cercetare.

In New York, I met with former U.S. ambassadors, whom I thanked for their contribution to promoting Romania and for their work in strengthening and deepening our bilateral relationship.

The Romania–U.S. partnership is a lasting achievement, built over generations on solid… pic.twitter.com/9JitwEtiJU — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 21, 2026

Liderul de la București a făcut precizări și despre subiectele care au fost discutate la întâlnire.

„Am discutat despre principalele noastre priorități: cooperarea în domeniul apărării, extinderea prezenței economice a SUA în România și consolidarea alianței transatlantice”, a mai spus Nicușor Dan.

Sesiunea Adunării Generale și Consiliul de Securitate al ONU

Nicușor Dan se află, în aceste zile, la New York, cu prilejul participării la Reuniunea Consiliului de Securitate a ONU care se va desfășura, săptămâna viitoare, la New York, începând de luni până vineri.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU reunește aproape 130 de șefi de stat ș ide guvern. În cadrul întâlnirii se vor discuta teme de interes general precum conflictele din Ucraina, Orientul Mijlociu, criza din Sudan, dar și probleme climatice. Scopul întâlnirii este acela de a propune noi reforme și politici menite să întărească și să Organizația Națiunilor Unite.