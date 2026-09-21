Inteligența Artificială stimulează carierele seniorilor, dar lovește în debutanți

Companiile care adoptă inteligența artificială ajung să creeze mai multe locuri de muncă decât cele care nu utilizează această tehnologie, însă beneficiile nu sunt distribuite uniform între categoriile de angajați, potrivit Bloomberg.

Un nou studiu realizat în 41 de țări arată că extinderea utilizării AI este asociată cu o creștere a ocupării în rândul angajaților cu experiență, în timp ce numărul angajaților aflați la început de carieră scade.

Cercetătorii Bharat Chandar, de la Stanford University, și Bouke Klein Teeselink, de la King’s College London, au constatat că, în interval de cinci ani, numărul angajaților în poziții senior a crescut cu 6,7% în companiile care au adoptat AI.

AI extinde cererea pentru seniori

În același timp, ocuparea în rândul angajaților juniori a scăzut cu 3%.

Deși numărul total al angajaților a crescut în companiile care utilizează AI, ponderea lucrătorilor juniori în cadrul acestora s-a redus cu 1,9 puncte procentuale.

Tendința a fost observată în mai multe țări, printre care Marea Britanie, Brazilia și Arabia Saudită.

„AI reduce necesarul de forță de muncă pentru angajații juniori și extinde cererea pentru cei seniori în ocupațiile expuse acestei tehnologii”, arată cercetătorii în studiul lor.

Ei observă că efectul negativ asupra angajaților aflați la început de carieră este ceva mai pronunțat în economiile mai bogate și mai digitalizate.

1,25 miliarde de anunțuri de angajare analizate

Studiul se bazează pe un volum foarte mare de date: cercetătorii au analizat aproximativ 1,25 miliarde de anunțuri de angajare și 154 de milioane de înregistrări de muncă, acoperind perioada ianuarie 2021 – martie 2026.

Un alt rezultat este legat de ocupațiile din informatică și matematică, printre cele mai expuse la impactul AI.

Ocuparea în aceste domenii a crescut cu 0,8 puncte procentuale în companiile care au adoptat AI, însă și aici s-a observat o orientare către angajații cu experiență.

Datele sugerează astfel că efectul actual al inteligenței artificiale asupra pieței muncii nu este pur și simplu unul de „distrugere a locurilor de muncă”.

În multe companii, AI este asociată cu o creștere a numărului total de angajați, dar modifică structura forței de muncă: unele activități care puteau fi realizate de angajați aflați la început de carieră sunt automatizate, în timp ce experiența, judecata și competențele avansate devin mai valoroase.

Presiunea se vede deja în rândul tinerilor

Rezultatele se înscriu într-o tendință observată și de cercetători de la Stanford Digital Economy Lab.

Un studiu separat, publicat în august, a constatat că în SUA angajarea persoanelor cu vârste între 22 și 25 de ani în ocupații puternic expuse AI este cu aproximativ 19% sub nivelul la care s-ar fi aflat dacă ar fi evoluat în același ritm cu ocupațiile mai puțin expuse.

Cercetătorii subliniază însă că datele nu indică, până în prezent, o dispariție generalizată a locurilor de muncă din cauza AI.

Efectele par să fie concentrate în anumite ocupații și, în special, asupra intrării tinerilor pe piața muncii.

Companiile vor avea nevoie de angajați pentru procesele mai complexe, iar asta pot să livreze seniorii

Fenomenul este relevant pentru că poate modifica traseul tradițional de carieră: dacă anumite sarcini de bază sunt preluate de AI, companiile ar putea avea mai puțină nevoie de angajați care să dobândească experiență treptat prin aceste activități, în timp ce vor căuta direct persoane capabile să gestioneze procese mai complexe.

Studiul citat de Bloomberg nu demonstrează însă că AI este singura cauză a acestor schimbări. Piața muncii a fost influențată în aceeași perioadă și de evoluția economică, restructurări, schimbări tehnologice și alte modificări ale cererii de competențe.