Alianță în UE pentru tăierea birocrației: 13 state vor revizuirea legislației europene

Demersul, coordonat de Austria, este susținut de Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia și Slovacia. Cele 13 state au elaborat un document informal prin care propun o analiză sector cu sector a legislației existente, potrivit Euronews.

Legile UE, verificate pentru a vedea dacă mai sunt necesare

Statele semnatare vor ca Bruxelles-ul să analizeze sistematic dacă actualele reglementări mai sunt necesare, dacă trebuie actualizate sau dacă generează costuri și obligații fără beneficii corespunzătoare.

Inițiativa merge însă și mai departe. Noile acte legislative europene ar urma să fie evaluate în mod sistematic în funcție de impactul lor asupra competitivității economice. Cele 13 țări susțin și principiul potrivit căruia UE ar trebui să intervină legislativ numai atunci când obiectivele nu pot fi realizate suficient de bine la nivel național.

Documentul apare în contextul în care simplificarea reglementărilor a devenit una dintre temele importante ale celui de-al doilea mandat al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Executivul european a lansat deja mai multe pachete de simplificare de tip „omnibus”, care vizează domenii de la inteligența artificială până la obligațiile legate de climă.

Un an dedicat aplicării și simplificării legislației

Cele 13 state propun și instituirea unui „An european al implementării și consolidării”, în care accentul să fie pus în principal pe aplicarea legislației existente, simplificare și eliminarea raportărilor duplicate.

Printre obiective se numără și evaluarea poverii administrative cumulate, o aplicare mai uniformă a normelor și modificarea legislației acolo unde este indispensabilă. Protecțiile existente în domenii precum sănătatea, siguranța și munca ar urma să fie menținute.

O altă propunere cu impact direct asupra mediului de afaceri prevede ca, înaintea introducerii unei noi obligații majore de raportare sau conformitate, să fie analizate obligațiile deja existente în același domeniu, pentru a vedea dacă acestea pot fi simplificate, consolidate sau eliminate.

Reglementările noi, verificate cel puțin o dată la cinci ani

Inițiativa mai prevede ca noile reglementări să conțină o clauză obligatorie de revizuire cel puțin o dată la cinci ani, astfel încât autoritățile europene să poată verifica dacă acestea și-au atins obiectivele.

Miza pentru mediul de afaceri este reducerea costurilor administrative și crearea unui cadru legislativ mai previzibil pentru investiții și inovare.

România nu apare pe lista celor 13 semnatari prezentată în document. Eventualele modificări legislative rezultate ulterior la nivelul UE ar putea însă avea efect și asupra companiilor din România, în funcție de forma și domeniul actelor europene care ar fi modificate.