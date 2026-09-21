Putin obține un rezultat-record în „alegerile” din Rusia. Partidul său ia 355 din 450 de mandate și poate schimba Constituția fără opoziție

Rusia Unită a obținut 57,83% din voturi, după numărarea a peste 95% dintre buletine, față de 49,8% la precedentele alegeri parlamentare, din 2021.

Rezultatul se traduce însă într-o dominație și mai categorică în Duma de Stat: partidul lui Putin ar urma să controleze 355 dintre cele 450 de mandate, adică aproape 79% din camera inferioară a Parlamentului.

Este un record pentru Rusia Unită. Precedenta performanță maximă fusese obținută în 2016, când formațiunea câștigase 343 de mandate. Noul rezultat depășește recordul cu 12 locuri.

Scrutinul s-a desfășurat fără participarea unor partide critice față de președinte.

Putin păstrează o majoritate suficientă pentru modificarea Constituției

Pragul pentru o majoritate constituțională în Duma de Stat este de 301 mandate. Cu 355 de deputați, Rusia Unită îl depășește cu peste 50 de locuri și poate, din punct de vedere parlamentar, susține modificări constituționale fără să aibă nevoie de voturile celorlalte formațiuni din Duma.

Putin a folosit deja o modificare a Constituției pentru a-și prelungi posibilitatea de a rămâne la putere. Amendamentele adoptate în 2020 au „resetat” numărul mandatelor sale prezidențiale, permițându-i să candideze din nou în 2024 și, dacă va decide să o facă, încă o dată în 2030. În acest scenariu, Putin ar putea rămâne președinte până în 2036.

Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de șefa Comisiei Electorale Centrale, Ella Pamfilova, Partidul Comunist ar urma să obțină aproximativ 40 de mandate, LDPR – 25, iar formațiunea New People – 20.

Prezența la vot a depășit 59%, iar autoritățile electorale ruse au prezentat-o drept una dintre cele mai ridicate participări la un scrutin parlamentar din ultimele decenii.

Primele alegeri parlamentare de la invadarea Ucrainei

Scrutinul desfășurat între 18 și 20 septembrie a fost primul pentru Duma de Stat de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Putin prezentase alegerile inclusiv drept un test al sprijinului populației pentru direcția politică a Kremlinului și pentru războiul din Ucraina. Kremlinul a afirmat după scrutin că rezultatul arată unitatea populației în jurul președintelui rus.

Scrutinul s-a desfășurat însă într-un sistem politic puternic controlat. Majoritatea candidaților care se opun războiului din Ucraina au fost excluși, iar principala formațiune cu o platformă explicit anti-război, Iabloko, nu a putut participa cu lista sa federală.

Rusia a organizat votarea și în Crimeea și în părți din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, teritorii ucrainene ocupate și revendicate de Moscova.

Uniunea Europeană a condamnat organizarea scrutinului în aceste teritorii și a anunțat că nu recunoaște nici desfășurarea alegerilor acolo, nici rezultatele lor. UE a criticat, de asemenea, lipsa unei competiții politice reale și faptul că Rusia nu a invitat observatori OSCE.