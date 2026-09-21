A făcut chimioterapie 11 ani pentru un cancer pe care nu îl avea. „Mi s-a spus că fără tratament voi muri”

La 21 de ani, tânăra din Marea Britanie își dorea să urmeze o carieră în poliție când a început să sufere de migrene puternice. În 2012, a fost supusă unei biopsii cerebrale, iar medicul oncolog Ian Brown, de la Spitalul Universitar din Coventry, i-a spus că suferă de glioblastom de gradul 4, una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral, potrivit Le Figaro. Tânăra se numește Becky Jones și are acum 34 de ani.

Diagnosticul i-a fost comunicat înainte ca rezultatele analizei biopsiei să fie disponibile. Potrivit avocaților femeii, medicul i-a spus că singura modalitate prin care putea rămâne în viață era să ia temozolomidă (TMZ), un medicament utilizat în chimioterapie, pentru tot restul vieții.

„Mi s-a spus în repetate rânduri că, fără chimioterapie, voi muri”, a povestit Becky Jones.

Tratamentul cu temozolomidă a continuat mai mult de un deceniu, deși mai multe investigații imagistice nu păreau să confirme existența unei tumori. Recomandările medicale citate în relatările despre caz prevăd, în general, șase cicluri de tratament pe parcursul a șase luni.

11 ani de tratament, cu efecte care i-au schimbat viața

Femeia a relatat că anii de chimioterapie au însemnat greață, dureri abdominale, afte și oboseală cronică. În același timp, teama de infecții a făcut-o să evite ieșirile și reuniunile de familie.

O perioadă nu a mai avut voie să conducă, iar ulterior a putut conduce doar cu anumite restricții. Medicii o avertizaseră și că, cel mai probabil, nu va putea avea copii. Ea a devenit însă mamă a doi copii.

Tratamentul a fost oprit în 2024. Becky Jones spune că un medic a anunțat-o telefonic că nu va mai face chimioterapie, fără să îi ofere atunci alte explicații.

Abia în mai 2025, după ce dosarul său medical a fost reanalizat de neurochirurgi și radiologi la solicitarea avocaților săi, femeia a aflat că nu avusese niciodată cancer cerebral.

Diagnosticul real a fost demielinizarea tumefactivă, o afecțiune inflamatorie a creierului care poate produce leziuni asemănătoare unei tumori și care poate fi tratată, între altele, cu doze mari de corticosteroizi.

„Nu am avut niciodată o tumoare pe creier. Am fost diagnosticată greșit și am trecut prin toate aceste tratamente în cea mai mare parte a vieții mele de adult, fără niciun motiv”, a spus Becky Jones.

Zeci de pacienți au dat spitalul în judecată

Cazul femeii nu este singurul. Peste 40 de pacienți britanici tratați de medicul Ian Brown au deschis acțiuni în justiție împotriva Trustului NHS al Spitalelor Universitare Coventry și Warwickshire (UHCW), instituția în care acesta a lucrat. Mai mulți dintre ei susțin că au primit tratamente inutile sau că tratamentul cu temozolomidă a fost continuat ani la rând.

Unul dintre aceștia spune că tratamentul i-a provocat infertilitate, iar un alt pacient a dezvoltat leucemie după aproximativ 100 de cicluri de chimioterapie care nu ar fi fost necesare.

Colegiul Regal al Medicilor (Royal College of Physicians) a efectuat o analiză preliminară, examinând 20 de dosare. Dintre acestea, 15 au fost considerate „în ansamblu nesatisfăcătoare”. Raportul arată că unii pacienți au primit tratamente îndelungate, deși existau „puține sau deloc dovezi privind beneficiile”.

Evaluatorii au semnalat și o „curiozitate clinică insuficientă”, referindu-se la faptul că medicii nu au investigat suficient elementele care puneau sub semnul întrebării diagnosticul sau necesitatea continuării tratamentului. De asemenea, raportul indică și o colaborare insuficientă între profesioniștii din domeniul medical, ceea ce ar fi permis ca eventualele diagnostice greșite să persiste.

Reacția spitalului

Spitalele Universitare Coventry și Warwickshire, care fac parte din NHS, sistemul public de sănătate din Marea Britanie, afirmă că toți pacienții vizați au fost reevaluați și că au fost stabilite planuri de îngrijire adaptate situației fiecăruia.

Profesorul Ian Brown, care între timp s-a pensionat, nu a răspuns solicitărilor presei pentru un punct de vedere.