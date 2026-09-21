Curtea Penală de la Haga se pregătește pentru sancțiunile lui Trump. Diplomații americani au încurajat Olanda să se retragă

Oficialii olandezi au fost informați de către SUA că urmează să fie impuse sancțiuni potențial devastator asupra instituției, potrivit declarațiilor date sub anonimat de oficiali diplomatici și guvernamentali olandezi, pentru Associated Press.

Aceștia au vorbit sub condiția anonimatului, pentru că nu erau autorizați să se exprime public.

Olanda caută modalități de a ajuta Curtea să mențină plățile către personal și către martorii protejați, precum și să se asigure că securitatea din centrul de detenție nu este afectată.

Washingtonul a sancționat deja zeci actuali și foști membri ai personalului, inclusiv jumătate dintre judecătorii în funcție ai Curții, într-o acțiune pe care secretarul de stat Marco Rubio a descris-o drept o „campanie de amploare menită să elimine amenințarea reprezentată de Curtea Penală Internațională”.

Represalii pentru punerea sub acuzare a unor oficiali SUA, dar și a lui Netanyahu

Sancțiunile reprezintă o măsură de represalii pentru anchetele curții asupra unor oficiali din SUA și Israel, țări care nu se numără printre cele 125 de state membre ale curții cu sediul la Haga.

Curtea a emis mandate de arestare împotriva unor înalți oficiali israelieni, inclusiv a prim-ministrului Benjamin Netanyahu, în legătură cu războiul din Gaza. Netanyahu și Israelul neagă cu tărie acuzațiile.