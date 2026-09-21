Maia Sandu avertizează după noile incidente cu drone: „Riscurile sunt reale”. Moldova va coopera cu România și țările vecine

Maia Sandu a declarat, într-o conferință de presă susținută luni, că Republica Moldova trebuie să continue modernizarea capacităților de apărare, în condițiile în care tehnologia dronelor evoluează rapid, iar dificultăți în interceptarea acestora întâmpină inclusiv state cu armate considerabil mai bine dotate.

„ Ar fi bine să vorbească și despre cine anume pune în pericol securitatea Republicii Moldova. Problema dronelor rusești este una regională, acestea cad în țările baltice, Polonia, România”, a spus președinta Republicii Moldova.

România s-a confruntat, la rândul său, cu o creștere semnificativă a numărului incidentelor în 2026. MApN raporta în august 25 de pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian românesc de la începutul anului, trei aparate fiind doborâte până la acel moment.

Maia Sandu: Unele traiectorii pot indica o tentativă de intimidare

Întrebată dacă seria incidentelor din ultimele săptămâni ar putea reprezenta o acțiune îndreptată deliberat împotriva Republicii Moldova, Maia Sandu a precizat că autoritățile nu pot stabili cu certitudine scopul fiecărei drone.

Șefa statului a admis însă că traiectoria unora dintre aparatele observate poate alimenta ipoteza unei acțiuni de intimidare și nu doar a unei devieri accidentale.

„Oricare ar fi motivul, concluzia rămâne aceeași: avem o țară agresor care încalcă spațiul nostru aerian și care pune în pericol viața cetățenilor și infrastructura Republicii Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Președinta făcuse afirmații similare și la începutul lunii septembrie, când a precizat că dronele care ajung în spațiul aerian al Moldovei pun în pericol viața cetățenilor.

Republica Moldova investește în detectarea și neutralizarea dronelor

Potrivit Maiei Sandu, sistemul pe care Chișinăul încearcă să îl dezvolte are două componente majore: detectarea și neutralizarea amenințărilor.

Republica Moldova investește resurse proprii și încearcă să atragă finanțări externe nerambursabile pentru modernizarea supravegherii spațiului aerian. Actualele capabilități nu sunt însă suficiente, chiar dacă sistemele de detectare au fost îmbunătățite, a explicat președinta.

Sandu a subliniat că nu există un singur echipament capabil să rezolve problema. Dronele pot opera la altitudini diferite și pot necesita mijloace distincte de detectare și neutralizare, motiv pentru care apărarea trebuie construită pe mai multe niveluri.

În plus, tehnologia evoluează într-un ritm foarte rapid, iar noile versiuni ale dronelor pot fi adaptate pentru a evita sistemele defensive dezvoltate între timp.

Chișinăul vrea cooperare cu țările vecine

Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova va continua colaborarea cu statele vecine pentru construirea cât mai rapidă a unui sistem care să ofere un nivel mai ridicat de protecție.

„Astăzi riscurile sunt reale”, a avertizat președinta, insistând că modernizarea armatei și protejarea populației nu ar trebui transformate într-o dispută politică.