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Putin transferă activele unui grup american familiei liderului cecen, reales duminică

Vladimir Putin a transferat temporar activele din Rusia ale unui grup american unei companii conduse de nepotul lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei. Kadîrov a fost reales duminică, cu 99,85% din voturi.
Putin transferă activele unui grup american familiei liderului cecen, reales duminică
Vladimir Putin și Ramzan Kadîrov/sursa foto: Kremlin.ru
Maria Miron
21 sept. 2026, 18:13, Știri externe
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Președintele rus a semnat luni un decret prin care activele din Rusia ale grupului american Aptar, producător de articole din plastic și ambalaje, trec sub administrarea temporară a companiei H&N, condusă de Yakub Zakriev, nepotul liderului cecen Ramzan Kadîrov, potrivit Current Time.

Până în 2023, Yakub Zakriev a fost vicepremier al Ceceniei și ministru al Agriculturii.

200 de milioane de dolari și 400 de mașini dispărute

H&N este noua denumire a fostei afaceri a grupului francez Danone din Rusia. După retragerea Danone de pe piața rusă, în 2023, afacerea a fost preluată de autoritățile ruse, iar Yakub Zakriev a ajuns la conducerea acesteia. Compania funcționează în prezent sub marca „Logika Moloka”.

Potrivit presei ruse independente, după ce fosta afacere Danone a ajuns sub conducerea nepotului lui Kadîrov, din companie ar fi fost deturnate 200 de milioane de dolari și ar fi dispărut 400 de automobile.

Alte companii occidentale, trecute sub administrare rusă

Transferul activelor Aptar nu este un caz izolat. Vladimir Putin a preluat și în alte situații controlul asupra activelor din Rusia ale unor companii occidentale, plasându-le sub administrarea unor entități rusești.

Pe 17 septembrie, activele Nestlé, Auchan și Lemana Pro, fostul Leroy Merlin, au fost trecute sub administrarea temporară a L.E.V. Management, o companie rusă cu sediul la Moscova, condusă de Andrei Kraiushkin, fost oficial de rang înalt al Ministerului rus de Interne.

Kadîrov, reales cu 99,85% din voturi

Transferul activelor Aptar a avut loc imediat după realegerea lui Ramzan Kadîrov în fruntea Ceceniei, cu 99,85% din voturi.

Kadîrov, candidat din partea partidului Rusia Unită al lui Vladimir Putin, conduce Cecenia din 2007. La scrutinul precedent, din 2021, obținuse 99,7% din voturi.

De-a lungul timpului, liderul cecen și-a numit mai multe rude în funcții importante ale administrației.

Cecenia este o republică autonomă din Caucazul de Nord, aflată în sudul Rusiei, la granița cu Georgia. Regiunea are o importanță strategică pentru Kremlin, iar Ramzan Kadîrov o conduce cu o largă autonomie internă, în schimbul loialității sale față de Vladimir Putin.

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