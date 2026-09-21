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Cehia introduce în serviciu sistemul israelian SPYDER și devine prima țară NATO care îl operează

Cehia devine prima țară NATO care introdce în serviciu sistemul de apărare aeriană SPYDER, produs de compania israeliană Rafael. Praga vrea să-și modernizeze astfel apărarea aeriană și să construiască o rețea capabilă să răspundă unui spectru tot mai larg de amenințări, de la avioane și drone până la muniții ghidate de precizie.
Cehia introduce în serviciu sistemul israelian SPYDER și devine prima țară NATO care îl operează
X/Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Luiza Moldovan
21 sept. 2026, 18:43, Știri externe
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Cehia a comandat patru baterii SPYDER de la Rafael Advanced Defense Systems Ltd., una dintre principalele companii israeliene din industria de apărare, deținută de statul israelian din 2021.

Toate cele patru sisteme au fost fabricate, iar primele două au ajuns deja în Cehia, potrivit thedefensepost.com.

Echipamentele au fost adaptate cerințelor armatei cehe și standardelor NATO, iar autoritățile desfășoară în prezent teste de validare și exerciții pentru verificarea interoperabilității.

Introducerea acestui sistem reprezintă un progres tehnologic și calitativ semnificativ în domeniul apărării aeriene și un pas important în construirea unei protecții moderne și stratificate a spațiului aerian al republicii noastre”, a declarat ministrul ceh al Apărării, Jaromír Zůna.

SPYDER este un sistem modular de apărare antiaeriană, bazat pe rachetele sol-aer PYTHON și DERBY produse de Rafael.

În funcție de configurație, sistemul poate intercepta amenințări aeriene la distanțe scurte și medii și poate angaja aeronave, drone și muniții ghidate.

Unul dintre avantajele sale este mobilitatea

SPYDER poate însoți trupele terestre și poate proteja formațiuni aflate în mișcare, dar poate fi folosit și pentru apărarea unor obiective fixe.

Pentru Cehia, SPYDER reprezintă însă doar o componentă a unui proiect mai amplu.

Praga urmărește dezvoltarea unei apărări aeriene stratificate, iar planurile includ în viitor sisteme pentru apărarea împotriva rachetelor balistice, interceptori specializați în combaterea dronelor, sisteme de comandă și control și tehnologii bazate pe lasere.

Sistemul israelian ajunge astfel într-un moment în care statele europene acordă o atenție tot mai mare apărării antiaeriene, în special după lecțiile războiului din Ucraina.

Dronele ieftine, atacurile cu rachete și necesitatea de a proteja infrastructura critică au crescut presiunea pentru sisteme capabile să funcționeze în rețea și să răspundă simultan mai multor tipuri de amenințări.

România cumpără, la rândul său, SPYDER

Contractul semnat cu Rafael depășește 2 miliarde de euro și include sistemele de apărare, lansatoarele, interceptoarele, radarele, echipamentele pentru instruire și suportul logistic.

România se alătură astfel grupului de state europene care își extind capacitățile de apărare aeriană prin sisteme moderne, într-un context regional în care amenințarea dronelor a devenit una dintre principalele preocupări militare.

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