Alertă pe un aeroport internațional. Specie invazivă ce poate provoca un dezastru economic, descoperită în bagajul unui pasager

„Dăunători ca acesta pot amenința resursele Americii și pot provoca haos în cele mai importante sectoare economice ale noastre”, a declarat un oficial. Insecte gigante, care nu au mai fost văzute niciodată la un punct de intrare în SUA, au fost descoperite de autorități pe un aeroport din Detroit, potrivit The Independent.

Descoperirea din timpul controalelor de rutină

Gândacii de 5 milimetri, care fac parte din specia Aspidoproctus, au potențialul de a cauza daune masive mediului. Aceștia au fost găsiți de specialiștii agricoli din cadrul Serviciului de Vămi și Protecție a Frontierelor din SUA (CBP) în timpul unei inspecții de rutină a bagajelor pe Aeroportul Internațional Detroit Metropolitan, la începutul acestui an, transmite CBP.

Insectele, care sunt acoperite de proeminențe ceroase distinctive, au fost văzute hrănindu-se pe scoarță proaspătă de pin transportată din Camerun către Illinois.

Călătorul, un cetățean din Camerun al cărui nume nu a fost divulgat, transportase scoarța în scopuri medicinale, potrivit CBP. Acesta a fost lăsat să plece fără incidente și a fost instruit cu privire la reglementările din SUA.

Oficialii CBP și ai Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA) au identificat provizoriu insectele încă din februarie, USDA confirmând definitiv pe 7 august că aparțineau speciei Aspidoproctus.

Reproducere masivă și răspândire prin vânt

Potrivit CBP, genul african de păduchi țestoși se numără printre cei mai mari din lume și pot ajunge până la 3,8 cm (1,5 inci) în lungime. Femelele se pot reproduce în număr masiv, fiecare fiind capabilă să depună peste 5.000 de ouă.

Nimfele — termen folosit pentru a descrie o etapă de creștere din ciclul de viață al unei insecte — sunt purtate de vânt, permițând gândacilor să se răspândească pe suprafețe vaste.

Multe tipuri de astfel de insecte se hrănesc sugând seva din plante, provocând daune grave copacilor, vegetației și tufișurilor.

„Această întâlnire ne-a oferit ocazia de a educa publicul călător cu privire la pericolele pe care materia vegetală exotică le reprezintă pentru interesele agricole ale SUA și demonstrează diligența specialiștilor noștri agricoli în protejarea patriei”, a declarat vineri Marty C. Raybon, director de operațiuni pe teren în cadrul CBP. „Nu există amenințări mici”.

Al doilea caz similar identificat în același loc

Evenimentul are loc la doar câteva săptămâni după ce CBP a confirmat că un alt gândac, nemaivăzut până acum la un punct de intrare în SUA, a fost identificat după ce a fost găsit pe Aeroportul Internațional Detroit Metropolitan.

În luna ianuarie, oficialii au percheziționat bagajele purtate de un pasager din Ghana, după ce un câine utilitar pentru detecție agricolă a reacționat în timpul unei inspecții de rutină. În timpul unei căutări prin porumbul și semințele din bagaj, autoritățile au descoperit o insectă înaripată.

La fel ca în cazul călătorului din Camerun, rezidentul din Ghana a fost instruit cu privire la reglementările din SUA și lăsat să plece fără alte măsuri.

CBP precizează că efectivele acestor insecte sunt ținute sub control în habitatele lor naturale din Europa și Africa de către prădători și de rezistența naturală a plantelor. Cu toate acestea, problemele grave apar atunci când dăunătorii pătrund în medii noi, lipsite de acești prădători naturali.