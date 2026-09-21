SUA comandă primele drone-cisternă MQ-25A de la Boeing | Avioanele fără pilot vor realimenta avioanele de luptă direct de pe portavioane

Valoarea anunțată oficial de Marina SUA pentru contract este de 562 de milioane de dolari. Acordul include și componente cu termen lung de fabricație pentru alte trei aeronave.

MQ-25A Stingray este proiectat să devină prima aeronavă fără pilot operată de pe portavioanele americane și are ca misiune principală realimentarea în aer a avioanelor din grupul aerian al portavionului.

MQ-25 face, practic, catering cu kerosen

Ideea este simplă, dar cu efecte importante: în loc ca un avion de luptă să transporte combustibil suplimentar sau să consume timpul și resursele altor aeronave pentru alimentare, MQ-25 poate prelua această sarcină și poate permite avioanelor de atac să ajungă mai departe de portavion.

The MQ-25A Stingray has completed its first flight—marking a major step toward the future carrier air wing. From increasing range to reducing risk for pilots, the MQ-25 will help pave the way for unmanned carrier operations. 🎥Courtesy of Boeing pic.twitter.com/BUIAhQcdar — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2026

Programul a făcut deja un pas important în acest an.

Primul MQ-25A destinat Marinei SUA a efectuat zborul inaugural pe 25 aprilie 2026, într-un test de aproximativ două ore.

Aeronava a fost controlată de la sol prin sistemul Unmanned Carrier Aviation Mission Control System, iar testele au urmărit comportamentul în zbor, performanțele motorului și comenzile de bază.

Primele aeronave vor fi livrate din 2029

Boeing descrie MQ-25A drept o aeronavă proiectată de la zero pentru operațiuni de pe portavion. Are o anvergură a aripilor de 22,9 metri, care scade la aproximativ 9,5 metri cu aripile pliate, o lungime de 15,5 metri și un motor Rolls-Royce AE 3007N.

Marina americană estimează că primele aeronave din Lotul 1 vor fi livrate începând din 2029. Contractul recent marchează trecerea de la dezvoltare la producția inițială, iar programul prevede în total 76 de aeronave MQ-25.

Programul nu este, însă, doar despre simpla realimentare

MQ-25 este conceput ca primul pas către integrarea pe portavioane a unei noi generații de aeronave fără pilot.

Marina SUA urmărește astfel să mărească raza de acțiune a aviației navale și să creeze spațiu pentru viitoare sisteme autonome, într-un moment în care dronele au devenit o componentă tot mai importantă a războiului aerian.