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Criza auto scoate 175.000 de oameni la protest în Germania. Zeci de mii de locuri de muncă sunt amenințate

Aproximativ 175.000 de angajați ai industriei auto germane au participat luni la sute de acțiuni de protest organizate în întreaga țară, pe fondul programelor de restructurare care amenință zeci de mii de locuri de muncă.
Criza auto scoate 175.000 de oameni la protest în Germania. Zeci de mii de locuri de muncă sunt amenințate
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Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
21 sept. 2026, 18:50, Știri externe
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Manifestațiile au vizat atât planurile de concedieri și posibilele închideri de fabrici, cât și propunerile privind creșterea timpului de lucru.

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Sindicatul IG Metall a organizat aproximativ 280 de acțiuni în Germania, de la adunări ale angajaților până la mitinguri în fața fabricilor și demonstrații de stradă, potrivit publicației Bild. Mobilizarea s-a desfășurat sub sloganul „Viitor în loc de distrugere”.

Proteste au avut loc inclusiv în fața sediilor și uzinelor unor mari constructori și furnizori auto. La Stuttgart, angajați Mercedes-Benz au manifestat în fața sediului companiei, în timp ce o altă demonstrație a avut loc la uzina Volkswagen din Hanovra.

Sindicatul se opune concedierilor și programului de lucru mai lung

IG Metall susține că angajații nu ar trebui să suporte costurile crizei prin pierderea locurilor de muncă sau deteriorarea condițiilor de muncă.

Președinta sindicatului, Christiane Benner, a criticat strategiile de restructurare bazate pe concedieri și a cerut conducerilor companiilor să își adapteze modelele de afaceri la transformările pieței.

Sindicatul se opune, de asemenea, tentativelor de modificare a săptămânii de lucru de 35 de ore, precum și măsurilor care ar afecta contractele colective și mecanismele prin care angajații participă la luarea unor decizii în companii.

IG Metall solicită și intervenția Guvernului federal. Printre revendicări se află stabilirea unor condiții care să asigure producerea în Germania a unei proporții minime din bunurile comercializate pe piața germană, precum și menținerea actualelor condiții de pensionare pentru persoanele cu 45 de ani de contribuții.

Industria auto germană a ajuns la cel mai redus număr de angajați din ultimele două decenii

Protestele au loc într-un moment dificil pentru una dintre principalele ramuri ale economiei germane.

La sfârșitul primului semestru, industria auto din Germania mai avea aproximativ 691.500 de angajați, cel mai redus nivel înregistrat de la începutul seriei statistice comparabile, în 2005, potrivit datelor citate de publicația germană.

Iar restructurările nu s-au încheiat. Programele de reducere a costurilor și personalului anunțate de companii se întind pe mai mulți ani și afectează zeci de mii de posturi.

Printre constructorii și furnizorii menționați în acest context se numără Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen și mărcile din grup, precum și Bosch, ZF Friedrichshafen, Aumovio și Mahle.

Potrivit sursei citate, în cazul Volkswagen sunt în discuție inclusiv perspectivele unor uzine din Hanovra, Emden și Zwickau, precum și ale unității Audi de la Neckarsulm.

O criză importantă și pentru industria europeană

Situația industriei auto germane are relevanță pentru întreaga economie europeană, având în vedere dimensiunea constructorilor și rețelelor lor de furnizori. Sectorul traversează o perioadă de transformare accelerată, determinată inclusiv de trecerea către vehicule electrice, presiunea asupra costurilor și schimbarea condițiilor de pe piețele internaționale.

Protestele de luni transmit însă un mesaj clar din partea sindicatelor: restructurarea industriei nu ar trebui realizată în principal prin concedieri, reduceri de capacitate și înrăutățirea condițiilor de muncă.

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