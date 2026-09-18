Putin preia controlul asupra activelor Auchan, Nestlé și fostului Leroy Merlin din Rusia. Toate ajung la aceeași companie rusă

Decretul semnat de Vladimir Putin transferă către L.E.V. Management administrarea participațiilor deținute în mai multe companii rusești asociate grupurilor occidentale. În total, măsura vizează participații și acțiuni în 16 societăți, potrivit informațiilor publicate după apariția documentului.

În cazul Auchan, măsura privește compania rusă controlată până acum prin structurile grupului francez. Retailerul este unul dintre marii jucători occidentali care au continuat să opereze pe piața rusă după invadarea Ucrainei în februarie 2022.

Decretul vizează și entități ale Nestlé. Grupul elvețian are șase fabrici și aproximativ 7.000 de angajați în Rusia, potrivit Reuters. După începutul războiului, Nestlé și-a redus activitatea în țară, a oprit noi investiții și a retras de pe piață o parte dintre produsele sale, între care KitKat și Nesquik.

Nestlé spune că își analizează opțiunile

Nestlé a reacționat vineri și a anunțat că analizează decretul și opțiunile pe care le are la dispoziție pentru a-și proteja drepturile și continuitatea operațiunilor sale din Rusia.

În cazul fostului Leroy Merlin, decretul include participația deținută de grupul francez Adeo în compania rusă Le Monlid. Adeo anunțase încă din 2023 că transferă controlul operațiunilor Leroy Merlin din Rusia managementului local, iar magazinele au fost ulterior redenumite Lemana Pro.

Auchan și Leroy Merlin fac parte din universul de companii controlate în Franța de familia Mulliez. Spre deosebire de acestea, Decathlon, un alt brand important asociat familiei, și-a suspendat operațiunile în Rusia încă din martie 2022.

O companie rusă puțin cunoscută preia administrarea

L.E.V. Management este o companie relativ nouă și puțin cunoscută. Potrivit informațiilor citate de AFP din publicația independentă Novaia Gazeta Europa, societatea a fost înființată la sfârșitul anului 2025 și este condusă de Andrei Kraiushkin, un fost oficial de rang înalt al Ministerului rus de Interne. Documentele financiare citate de publicație indicau că firma nu desfășurase activitate comercială semnificativă până la sfârșitul anului trecut.

Decizia se înscrie într-o serie de intervenții ale Kremlinului asupra companiilor occidentale rămase în Rusia după declanșarea războiului din Ucraina. Moscova a introdus începând din 2023 mecanisme care permit plasarea activelor aparținând unor investitori din state considerate de Rusia „neprietenoase” sub administrare temporară.

Kremlinul susține că astfel de măsuri sunt legate de acțiunile statelor occidentale împotriva Rusiei și de sancțiunile impuse după invadarea Ucrainei. Companiile occidentale și guvernele lor au criticat în repetate rânduri intervențiile asupra activelor private, în contextul deteriorării puternice a relațiilor economice dintre Rusia și Occident.