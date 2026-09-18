Erdoğan anunță planuri ambițioase pentru Aeroportul Istanbul: 9 piste noi și 200 de milioane de pasageri în plus pe an

Erdoğan a făcut anunțul vineri, 18 septembrie, la ceremonia de inaugurare a celei de-a patra piste principale a aeroportului din Istanbul.

Noua pistă are 2.820 de metri lungime și 45 de metri lățime și este prima pistă a Aeroportului Istanbul orientată pe direcția est-vest.

Erdoğan a subliniat că noile investiții urmăresc să reducă timpul petrecut de aeronave la sol și consumul de combustibil și să crească eficiența operațiunilor.

Utilizată pentru decolările spre est

„De la operațiunile de aviație generală la timpii de rulare și așteptare, de la siguranța aterizărilor și decolărilor la economiile de combustibil și timp, aceste investiții vor ridica și mai mult standardele de servicii ale aeroportului nostru”, a declarat președintele turc.

Noua pistă va fi utilizată în special pentru decolările către est.

Potrivit ministrului Transporturilor, Abdulkadir Uraloğlu, acest lucru va permite reducerea timpului de rulare pe platformă și a manevrelor efectuate de aeronave după decolare.

Ținta: nouă piste și 200 de milioane de pasageri

Planul prezentat de autoritățile turce merge însă mult dincolo de noua pistă inaugurată vineri.

În etapa următoare sunt prevăzute încă două piste principale și una de rezervă, ceea ce ar duce infrastructura aeroportului la șase piste principale și trei de rezervă.

În paralel, Turcia intenționează să construiască un nou terminal, astfel încât capacitatea aeroportului să ajungă la 200 de milioane de pasageri anual.

„Nu vom rămâne la această pistă”, a declarat Uraloğlu, explicând că obiectivul final este o infrastructură cu nouă piste. Ministrul a susținut că nu cunoaște în prezent un alt aeroport din lume cu nouă piste, menționând că în Statele Unite există unul cu opt.

Aeroportul Istanbul operează în prezent cu trei piste principale și două de rezervă.

Noua pistă est-vest duce numărul total al pistelor la șase.

Investițiile vin în contextul creșterii traficului aerian.

Potrivit autorităților turce, aeroportul a transportat deja peste 475 de milioane de pasageri de la deschidere, iar pentru acest an este estimat un trafic de aproximativ 87 de milioane de pasageri.