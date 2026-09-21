Liderul cecen Ramzan Kadîrov și-a asigurat din nou o victorie electorală cu un rezultat de peste 99% din voturi, potrivit Ukrainska Pravda. Actualul șef al Republicii Cecene a fost reales în funcția de lider regional după numărarea tuturor voturilor, așa cum a anunțat Comisia Electorală Centrală (CEC).

„Conform datelor de pe panoul electronic, după procesarea a 100% din voturi, Kadîrov obține 99,85% din sufragii. Ceilalți doi candidați au primit câte 0,05%”, transmite sursa menționată.

Kadîrov a candidat din partea partidului „Rusia Unită”, al președintelui rus Vladimir Putin.

Pe lângă Kadîrov, la alegerile pentru funcția de șef al Ceceniei au mai participat doi candidați. Primul este Ismail Denilhanov, președintele Camerei Civice a Republicii Cecene din partea partidului „O Rusie Corectă”. Al doilea este Khalid Nakaev, membru al Parlamentului Republicii Cecene din partea Partidului Comunist al Federației Ruse).

Istoria alegerilor din Cecenia

Kadîrov conduce Cecenia din 2007. El a fost „reales” de trei ori. De fiecare dată, candidatura sa a fost susținută de majoritatea cetățenilor. În 2021 au fost 99,7% din voturi și o prezență la urne de 94,61%, iar în 2016 s-au înregistrat 97,94% și o prezență de 94,8%.

Ramzan Kadîrov este fiul lui Ahmat Kadîrov un colaboraționist și primul șef al administrației pro-ruse din Cecenia. În timpul celui de-al Doilea Război Cecen, Ahmat Kadîrov a trecut de partea Rusiei.

Cum s-a remarcat Kadîrov

Ramzan Kadîrov conduce Cecenia cu o mână de fier. Organizațiile internaționale pentru drepturile omului îl acuză de reprimarea brutală a opoziției, răpiri, tortură și execuții extrajudiciare. El și-a numit rudele în funcții cheie ale administrației și dispune de trupe paramilitare. Trupele s-au implicat în războiul din Ucraina, Kadîrov fiind acuzat oficial de Kiev de crime de război.

În cursul anului 2026, au apărut numeroase speculații și rapoarte media privind starea gravă de sănătate a lui Kadîrov. Informațiile menționau probleme renale severe. Ulterior, au apărut zvonuri conform cărora Moscova analizează o listă cu potențiali succesori pentru a menține stabilitatea în regiune. De asemenea, s-a spus că o luptă pentru putere în Cecenia ar putea provoca mari probleme la Kremlin.