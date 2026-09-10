„Vom urmări atent cine e de partea Americii”. Țările NATO, presate de SUA să desființeze „sistematic” Curtea Penală Internațională

Statele Unite au încercat să mobilizeze țările aliate din NATO într-o campanie menită să „desființeze sistematic” Curtea Penală Internațională (CPI), tensionând și mai mult relațiile transatlantice deja încordate.

Totul s-a întâmplat la jumătatea lunii iulie, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a celor 32 de ambasadori ai NATO. La momentul respectiv, trimisul SUA, Matthew Whitaker, a solicitat țărilor membre NATO sprijinul în desființarea CPI și le-a îndemnat să se retragă din documentul fondator al CPI, Statutul de la Roma, au declarat, sub protecția anonimatului, pentru POLITICO, trei diplomați NATO.

Cele trei surse au precizat că Whitaker și-a încheiat intervenția spunând: „Vom urmări cu atenție cine este de partea Americii”.

Amenințarea SUA la adresa CPI

De asemenea, în paralel cu declarațiile lui Whitaker, misiunea SUA a transmis delegațiilor NATO un document care preciza: „Statele Unite vor demonta sistematic capacitățile CPI… vă solicităm ferm să luați imediat măsuri pentru a vă retrage”.

De asemenea, administrația americană a făcut presiuni asupra aliaților să „examineze amenințarea” pe care o reprezintă CPI pentru propriile țări.

„Să punem capăt odată pentru totdeauna farsa numită CPI”, se menționează în document, potrivit POLITICO.

Alianța Nord-Atlantică nu este semnatară a Curții, însă toți membrii alianței, cu excepția Turciei și a SUA, fac parte din aceasta.

Campania împotriva CPI a fost lansată în această vară de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care a acuzat curtea că încalcă suveranitatea SUA.

„CPI și susținătorii săi duc un război împotriva țării noastre, nu cu gloanțe sau rachete, ci cu legi, acorduri și forța așa-numitului drept internațional”, a spus, la momentul respectiv, Rubio.

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva șefei CPI și a avocatului Abdoulaye Seye din Senegal. Măsura vine ca parte a campaniei administrației Trump împotriva a ceea ce aceasta numește un organism „corupt și fatal de politizat”.

În replică, președinta Curții Penale Internaționale, judecătoarea japoneză Tomoko Akane, a avertizat vineri că sancțiunile impuse de Washington împotriva sa ar putea reprezenta un pericol pentru ordinea juridică internațională. „Important este să nu lăsăm ca acest lucru să fie începutul declinului statului de drept internațional”, a spus Akane.

Curtea Penală Internațională, fondată în urmă cu peste două decenii

Curtea Penală Internațională a fost înființată în 2002 pentru a-i judeca pe cei acuzați de cele mai grave crime internaționale, inclusiv genocid și crime de război.

CPI a anchetat ultima oară acuzațiile împotriva unor oficiali americani în 2020, atunci când a deschis o anchetă privind presupuse crime de război comise de soldați americani în Afganistan.

De asemenea, Curtea a emis mandate internaționale de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, dar și pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu.