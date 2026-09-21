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Kremlinul respinge acuzațiile extremei drepte din Franța: Rusia nu reprezintă absolut nicio amenințare

Kremlinul a respins luni declarațiile liderilor Adunării Naționale, Marine Le Pen și Jordan Bardella, care au condamnat tentativele Rusiei de a influența politica Franței. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru Franța.
Kremlinul respinge acuzațiile extremei drepte din Franța: Rusia nu reprezintă absolut nicio amenințare
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 sept. 2026, 17:23, Știri externe
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Moscova neagă acuzațiile europene

„Nu suntem de acord cu această afirmație. Rusia nu amenință Franța și nici vreo altă țară din Europa. Președintele Putin a declarat acest lucru în numeroase rânduri. Nu avem dispute cu niciun stat european care ar putea genera dezacorduri grave. Prin urmare, Rusia nu reprezintă nicio amenințare; nu amenință și nu șantajează pe nimeni. Astfel, respingem categoric astfel de afirmații. Nu le acceptăm”, a declarat Peskov luni, potrivit Reuters

Avertismentul comun semnat de Le Pen și Bardella

Reacția oficialilor de la Moscova vine după ce Marine Le Pen și Jordan Bardella, principalele figuri ale partidului francez de dreapta radicală Adunarea Națională (RN), au condamnat public acțiunile  hibride ale Rusiei. 

„Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să poată spera să dicteze, direct sau indirect, politica țării noastre prin intimidare, amenințare, destabilizare sau presiune psihologică”, au transmis Marine Le Pen și Jordan Bardella, sâmbătă. 

Trecutul controversat al relației dintre RN și Rusia

Poziția este semnificativă în contextul relației complicate dintre RN și Rusia. Marine Le Pen a fost primită în trecut de Vladimir Putin, iar formațiunea sa a contractat în 2014 un împrumut de 9,4 milioane de euro de la First Czech Russian Bank. Creditul a fost transferat ulterior unei companii ruse după falimentul băncii. RN a anunțat în 2023 că a rambursat anticipat integral suma rămasă. 

Relația cu Moscova a rămas de atunci una dintre temele folosite de adversarii politici ai lui Marine Le Pen pentru a pune sub semnul întrebării poziția RN față de Kremlin.

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