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Fiul supermodelului Cindy Crawford, Presley Gerber, vorbea despre lupta cu dependența cu doar câteva luni înainte de moarte: „Eram absolut îngrozit”

Presley Gerber, fiul lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber, a vorbit în urmă cu câteva luni despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. În martie, modelul a publicat imagini din timpul unui tratament cu ibogaină, o substanță psihedelică folosită în unele clinici pentru tratarea dependenței.
Fiul supermodelului Cindy Crawford, Presley Gerber, vorbea despre lupta cu dependența cu doar câteva luni înainte de moarte: „Eram absolut îngrozit”
Facebook/Presley Gerber
Luiza Moldovan
21 sept. 2026, 16:54, Știri externe
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Pe 20 septembrie, Presley Gerber a murit la vârsta de 27 de ani, într-un centru de reabilitare din California. Cauza morții nu a fost făcută publică.

Pentru el, tratamentul era mai mult decât nevoia de renunța la control

În postarea sa de pe Instagram, Gerber povestea că se afla înaintea unei proceduri pe care o numea „ibogaine flood dose”, administrată într-o clinică din Cancún, Mexic.

Spunea că era „absolut îngrozit” și că îi era teamă să treacă din nou printr-o experiență atât de intensă.

Pentru el, tratamentul reprezenta mai mult decât o procedură medicală.

Vorbea despre nevoia de a renunța la control și despre confruntarea cu lucrurile de care fugise ani la rând.

Am înfruntat ceea ce evitam și, undeva în tot acest proces, am început să-mi regăsesc drumul către mine”, scria Gerber.

Mama sa, Cindy Crawford, i-a spus că e un „luptător”

La finalul mesajului, modelul spunea că speră să nu mai fie nevoit să revină la un astfel de tratament.

Familia sa i-a răspuns public.

Cindy Crawford l-a numit „un luptător”, iar Kaia Gerber i-a spus cât de mândră este de fratele ei.

Rande Gerber i-a transmis, la rândul său, că este mândru de curajul lui.

Gerber nu și-a ascuns problemele de sănătate mintală și dependența

În ultimii ani a vorbit despre depresie, atacuri de panică și tratamente medicamentoase și a încercat să transforme propria experiență într-o conversație despre sănătatea mintală.

În 2025 lansase seria „Mental Health Mondays”, prin care îi încuraja pe oameni să vorbească despre lucrurile pe care, de obicei, le ascund.

Cu aproximativ o lună înainte de moartea lui Presley, sora sa, Kaia, vorbea pentru Vogue despre impactul pe care lupta fratelui ei l-a avut asupra întregii familii.

Spunea că sinceritatea lui a făcut-o să-l vadă drept un „profesor” și că refuzul de a ascunde problemele l-a ajutat să rămână autentic.

Acum, postarea din martie capătă o cu totul altă greutate. Gerber vorbea atunci despre speranța că își va găsi drumul înapoi spre el însuși. Avea 27 de ani.

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