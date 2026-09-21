Fiul supermodelului Cindy Crawford, Presley Gerber, vorbea despre lupta cu dependența cu doar câteva luni înainte de moarte: „Eram absolut îngrozit”

Pe 20 septembrie, Presley Gerber a murit la vârsta de 27 de ani, într-un centru de reabilitare din California. Cauza morții nu a fost făcută publică.
În postarea sa de pe Instagram, Gerber povestea că se afla înaintea unei proceduri pe care o numea „ibogaine flood dose”, administrată într-o clinică din Cancún, Mexic.
Spunea că era „absolut îngrozit” și că îi era teamă să treacă din nou printr-o experiență atât de intensă.
Pentru el, tratamentul reprezenta mai mult decât o procedură medicală.
Vorbea despre nevoia de a renunța la control și despre confruntarea cu lucrurile de care fugise ani la rând.
„Am înfruntat ceea ce evitam și, undeva în tot acest proces, am început să-mi regăsesc drumul către mine”, scria Gerber.
La finalul mesajului, modelul spunea că speră să nu mai fie nevoit să revină la un astfel de tratament.
Familia sa i-a răspuns public.
Cindy Crawford l-a numit „un luptător”, iar Kaia Gerber i-a spus cât de mândră este de fratele ei.
Rande Gerber i-a transmis, la rândul său, că este mândru de curajul lui.
În ultimii ani a vorbit despre depresie, atacuri de panică și tratamente medicamentoase și a încercat să transforme propria experiență într-o conversație despre sănătatea mintală.
În 2025 lansase seria „Mental Health Mondays”, prin care îi încuraja pe oameni să vorbească despre lucrurile pe care, de obicei, le ascund.
Cu aproximativ o lună înainte de moartea lui Presley, sora sa, Kaia, vorbea pentru Vogue despre impactul pe care lupta fratelui ei l-a avut asupra întregii familii.
Spunea că sinceritatea lui a făcut-o să-l vadă drept un „profesor” și că refuzul de a ascunde problemele l-a ajutat să rămână autentic.
Acum, postarea din martie capătă o cu totul altă greutate. Gerber vorbea atunci despre speranța că își va găsi drumul înapoi spre el însuși. Avea 27 de ani.