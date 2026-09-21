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Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru finalizarea hidrocentralei Cornetu-Avrig

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis acordul de mediu pentru finalizarea amenajării hidroenergetice Cornetu-Avrig, de pe râul Olt, proiect care se desfășoară în județele Sibiu și Vâlcea.
Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru finalizarea hidrocentralei Cornetu-Avrig
Foto: MMAP
Laura Buciu
21 sept. 2026, 17:26, Politic
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Investiția realizată de Hidroelectrica este estimată să producă anual 156,8 GWh de energie regenerabilă, echivalentul consumului a peste 52.000 de gospodării.

Proiectul vizează finalizarea lucrărilor începute în baza amenajării hidroenergetice aprobate în 1989. Schema cuprinde cinci trepte – Cornetu, Robești, Câineni, Lotrioara și Racovița –, iar acordul emis pe 21 septembrie prevede lucrări pentru finalizarea treptelor Câineni și Lotrioara și intervenții la Racovița.

Soluția tehnică ține cont de infrastructura existentă din defileul Oltului

Potrivit Ministerului Mediului, soluția tehnică ține cont de infrastructura existentă din defileul Oltului și urmărește, pe cât posibil, păstrarea actualelor amplasamente ale căii ferate și DN7. La Racovița sunt prevăzute lucrări pentru protejarea podurilor de cale ferată și pentru îndepărtarea pragului din avalul centralei, astfel încât aceasta să poată funcționa la parametrii proiectați.

Evaluarea proiectului a inclus raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și studiul privind impactul asupra corpurilor de apă. Acordul stabilește măsuri de prevenire și reducere a impactului asupra mediului, precum și obligații de monitorizare atât în perioada lucrărilor, cât și în etapa de funcționare.

„România are nevoie de investiții care să îi întărească siguranța energetică, realizate cu respectarea legislației și pe baza unor evaluări riguroase”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Procedura a inclus consultarea publicului și dezbateri la Câineni și Boița, fiind primite patru mesaje cu observații din partea a trei persoane fizice și a unei persoane juridice.

Acordul include și condițiile stabilite de Ministerul Culturii pentru protejarea monumentului istoric Turnul Spart.

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