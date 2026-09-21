Finanțare de 1,5 miliarde de lei pentru comunitățile fără apă și canalizare. Buzoianu schimbă regulile: „Nu va mai fi primul venit, primul servit”

„Am pus astăzi în transparență ghidul pentru programul național de apă și canalizare, gestionat prin AFM! 1,5 miliarde de lei vor ajunge la primării care în anul 2026 nu au apă și canalizare cu scopul ca în perioada următoare să existe servicii de calitate pentru comunități întregi”, a transmis Buzoianu, luni, pe Facebook.

Ministrul interimar al Mediului spune că programul va renunța la principiul „primul venit, primul servit”, iar proiectele vor fi evaluate competitiv, în funcție de mai multe criterii.

„Se schimbă complet paradigma. Nu va mai fi un concurs de dat bife în primele câteva minute, cu principiul «primul venit, primul servit» Vor fi depuse competitiv dosarele de primării și vor fi punctate în funcție de criterii clare”, a scris Buzoianu.

Ce criterii trebuie să îndeplinească primăriile

Printre criteriile de evaluare se află contribuția primăriilor, cuprinsă între 5% și 15%, dar și maturitatea proiectelor. Buzoianu explică faptul că vor fi punctate primăriile care au deja documentele necesare pentru investiții.

„Nu ne mai dorim proiecte câștigătoare prin AFM care nu sunt nimic altceva decât idei pe o hârtie sau campanie electorală pentru primari”, a afirmat ministrul.

Vor fi prioritizate și comunitățile aflate în situație de infringement din cauza lipsei serviciilor de apă și canalizare. „A venit momentul să ștergem această pată rușinoasă pentru comunitățile care riscă să atragă amenzi colosale pentru România pentru că nu au fost realizate investițiile necesare la timp”, a transmis Buzoianu.

Un alt criteriu va viza comunitățile în creștere, în timp ce numărul de branșamente va conta pentru ca finanțarea să ajungă la proiecte care asigură efectiv accesul oamenilor la rețele.

„Vom finanța proiecte care chiar duc apa și canalizarea în curțile oamenilor, nu doar proiecte care nu vor fi folosite niciodată după finalizarea investițiilor”, a mai spus Buzoianu.

Dezbateri publice și discuții cu structurile asociative

Potrivit ministrului interimar al Mediului, urmează dezbateri publice și discuții cu toate structurile asociative ale autorităților locale. Buzoianu spune că invitațiile pentru aceste discuții au fost deja transmise.

În finalul mesajului, ministrul a lansat și un atac la adresa PSD: „Atât voiam să vă zic. PSD urlă. Noi livrăm”.