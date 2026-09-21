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Analist politic, despre contractul de lobby cu firma din SUA: „Putea fi oricine. Contează interesele americane. Am putea să construim cu vecinii noștri”

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a declarat că „astăzi am sărbătorit 30 de ani de la semnarea tratatului de bună vecinătate la Timișoara cu Ungaria”. Potrivit acestuia, România ar putea discuta cu țările vecine, în cazul în care „SUA nu mai au același interes”.
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Ioana Târziu
21 sept. 2026, 18:21, Politic
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Invitat luni la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, găzduită de Gândul, analistul politic Ștefan Popescu a vorbit despre contractul de lobby încheiat de Administrația Prezidențială pentru consultanță în relațiile cu SUA.

„Nu ține de excelența diplomației noastre sau putea fi oricine. Nu conta. Contează interesele americane. Pentru că dacă au interes, te cheamă la Washington, te pupă, îți pun șapcă maga pe cap. Nu mai au același interes”, a declarat el.

Problema este când tu observe acest lucru. Ce faci? Și atunci am putea cu vecinii noștri să construim”, afirmă acesta.

El oferă ca soluție să „discutăm cu bulgarii, cu grecii, cu turcii, cu italienii, cu țările din Balcanii de Vest, cu Ungaria. Astăzi am sărbătorit 30 de ani de la semnarea tratatului de bună vecinătate la Timișoara cu Ungaria”.

Întrebat de ce ar discuta alte țări cu România, în contextul în care nu există încă un Guvern, analistul a răspuns că nu are ce comenta.

Relațiile asimetrice sunt periculoase. Pentru că atunci când ești tu în dezavantaj, riști să fii antrenat în obiectivele celorlalți. Adică nu înseamnă că dacă ești într-o alianță, îți anulezi propriile tale obiective care sunt naționale. Și asta nu ține de naționalism sau altceva, ține de evidență în politica internațională”, spune el.

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