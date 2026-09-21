Radu Miruță cere prioritizarea banilor europeni pentru proiecte legate de mobilitatea militară

Radu Miruță a cerut „mai mulți bani pentru calea ferată, poduri și drumuri, pentru acele situații în care infrastructura limitează mobilitatea în diversele situații de strategie militară”.

Potrivit ministrului interimar, România trebuie să ceară argumentat la nivel european inițierea unor proiecte de care este nevoie la nivel național, „nu doar să fim beneficiarii colaterali a câte unei idei croite la inițiativa altora”.

„România a pornit un program major de modernizare și înzestrare a Armatei Române”, adaugă Miruță, însă „nu e pe deplin suficient dacă există câte un pod care nu suportă tonajul unui trailer militar, dacă nu există platforme de încărcare pentru transportul pe calea ferată ori drumuri care să permită anumite caracteristici”, a scris el pe contul său de Facebook.

Ministrul interimar afirmă că, la nivel european, a început o astfel de analiză.

„Europa începe acum să gândească această legătură între infrastructură și mobilitate militară. România este de data aceasta un exemplu si trebuie să fim la masă de la început și să avem proiectele pregătite când banii vor fi puși la dispoziție”, adaugă Miruță.

Radu Miruță încheie postarea cu ideea că „nu trebuie să așteptăm fondurile ca să ne pregătim proiectele. Trebuie să avem proiectele pregătite când apar fondurile”.