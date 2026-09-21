Victor Negrescu, înaintea discuțiilor pentru viitorul Guvern: „Programul trebuie să vină înaintea negocierii funcțiilor și voturilor”

Social-democratul enumeră printre priorități relansarea economiei, protejarea fondurilor europene pentru România și dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Victor Negrescu afirmă într-un mesaj publicat pe platforma Facebook că dezbaterea privind viitorul Executiv nu ar trebui redusă la numele viitorilor miniștri sau la negocierile pentru obținerea voturilor în Parlament.

Europarlamentarul susține că actualul program de guvernare „a eșuat” și că economia are nevoie de o schimbare de direcție. Afirmațiile reprezintă poziția politică exprimată de vicepreședintele PSD în contextul negocierilor privind viitoarea formulă de guvernare.

„Programul trebuie să vină înaintea negocierii funcțiilor și a voturilor”, a transmis Negrescu, precizând că PSD a prezentat încă din august zece priorități naționale.

PSD cere relansare economică și investiții

În plan economic, Negrescu susține că viitorul Executiv ar trebui să pună accentul pe investiții și reindustrializare, în locul unor noi măsuri de austeritate și creșteri de taxe.

Printre obiectivele enumerate de acesta se numără asigurarea unor prețuri competitive la energie, sprijinirea companiilor românești și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite.

PSD are în programul său de guvernare 2025-2028 obiective privind investițiile publice, atragerea fondurilor europene și dezvoltarea capacităților energetice.

Negrescu: România trebuie să-și apere interesele în viitorul buget al UE

O altă miză indicată de europarlamentar este negocierea viitorului cadru financiar european pentru perioada 2028-2034.

Negrescu cere protejarea fondurilor destinate coeziunii, agriculturii, dezvoltării rurale și investițiilor regionale, precum și obținerea unor resurse suplimentare pentru educație, sănătate, infrastructură și competitivitate.

În același timp, acesta solicită transparență privind proiectele și finanțările pierdute în cadrul PNRR și pregătirea viitoarelor instrumente prin care România va accesa fonduri europene după 2027.

Industria românească de apărare, între priorități

În domeniul apărării, Negrescu susține că România trebuie să dezvolte capacități proprii de producție, astfel încât majorarea cheltuielilor pentru securitate să genereze și investiții în economia națională.

Europarlamentarul menționează investițiile în industria de apărare, transferul de tehnologie, producția locală și integrarea companiilor românești în lanțurile europene de producție.

Dezvoltarea industriei naționale de apărare și realizarea unor parteneriate cu firme din statele NATO figurează și în documentele programatice prezentate anterior de PSD.

„Program clar, termene și surse de finanțare”

Negrescu afirmă că reforma administrației nu ar trebui să se limiteze la reduceri de cheltuieli, ci să urmărească îmbunătățirea serviciilor publice. Educația, sănătatea, administrația locală și protecția persoanelor vulnerabile ar trebui să rămână, în opinia sa, priorități ale viitorului Executiv.

Europarlamentarul cere ca negocierile politice să conducă la un program cu termene, surse de finanțare și obiective măsurabile.