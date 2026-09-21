Prima pagină » Sport » Echipa națională în Liga Națiunilor. Unde se văd la televizor cele șase meciuri din această toamnă

Echipa națională în Liga Națiunilor. Unde se văd la televizor cele șase meciuri din această toamnă

Echipa națională de fotbal a României va disputa în această toamnă șase meciuri în Liga Națiunilor. Primul este programat vineri, 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia.
Echipa națională în Liga Națiunilor. Unde se văd la televizor cele șase meciuri din această toamnă
Cosmin Pirv
21 sept. 2026, 14:41, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cele șase meciuri ale tricolorilor din această toamnă „se văd în direct la Antena 1!”, a anunțat luni pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României.

„Tricolorii” vor debuta în noua ediție a competiției vineri, 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia.

Echipa națională va disputa apoi meciul de pe teren propriu cu Bosnia și Herțegovina, care se va juca fără spectatori.

În octombrie sunt programate două meciuri, în deplasare în Polonia și acasă cu Suedia. În noiembrie, România va juca acasă cu Polonia și în deplasare cu Bosnia și Herțegovina.

Programul meciurilor României din Liga Națiunilor:
• Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România
• Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia și Herțegovina
• Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România
• Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România – Suedia
• Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia
• Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia și Herțegovina – România.

România evoluează în grupa B4 a Ligii Națiunilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
Povestea Laurei Crane: de la surf la Insula Iubirii și înapoi la surf » A prins valul vieții ei, iar după 48 de ore a ajuns la spital
GSP.ro
„100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania liderului” / Călin Georgescu, la DIICOT! Primele declarații
Gandul
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
Ionel Rusen, sponsor pentru Cristela Georgescu. Afaceristul săltat alături de Călin Georgescu are legături cu Rețeaua Bandenia, care spăla bani pentru spionii ruși
Libertatea
Mesajul DUREROS al lui Cindy Crawford pentru fiul ei înainte ca tânărul să se stingă din viață: „Sunt atât de mândră de…”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia