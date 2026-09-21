Norbert Maior a câștigat a doua ediție a Mamaia Rally Show. L-a învins în finală pe campionul Finlandei

La volanul unui Citroën C3 Rally2, Maior a câștigat două dintre cele trei battle-uri din finală. În cel decisiv, pilotul de la Napoca Rally Academy a fost mai rapid cu 0,3 secunde decât finlandezul, ajungând la finiș cu timpul de 01:40,164.

„A fost un eveniment fantastic”

Podiumul a fost completat de spaniolul Efrén Llarena, câștigătorul ediției inaugurale a Mamaia Rally Show din 2025.

„Sunt extrem de fericit. De dimineață eram fericit dacă intram în sferturile de finală, iar acum am câștigat. A fost un eveniment fantastic, care face cinste motorsportului. Nu am timp să sărbătoresc. Mă voi bucura de un somn bun, fiindcă în următorul weekend avem finala Campionatului Național de Raliuri și deja începem pregătirile”, a spus Maior, care va avea un duel decisiv cu Simone Tempestini pentru titlul de campion național la Raliul Vâlcii.

În drumul spre trofeul de la Mamaia Rally Show, Maior a trecut, pe lângă Heikkilä, de Vali Porcișteanu și de Efrén Llarena, fost campion european absolut de raliuri în 2024.

Peste 20.000 de spectatori la Mamaia Rally Show

Competiția, susținută de stațiunea Mamaia și Riviera Românească, s-a desfășurat timp de trei zile. Evenimentul a inclus și o cursă de noapte pentru trofeul King of the Night, câștigată de Simone Tempestini după o finală cu finlandezul Mikko Heikkilä. Peste 20.000 de spectatori au urmărit competiția.

Mamaia Rally Show se desfășoară pe un circuit mixt, cu porțiuni de asfalt și macadam. Formatul este bazat pe dueluri directe între piloți, iar toate mașinile de la start au fost din categoria Rally2, modele de ultimă generație folosite și în competițiile europene și mondiale. Formatul bazat pe dueluri directe promite diferențe infime și confruntări pe care publicul nu are ocazia să le vadă într-un raliu obișnuit. Mașinile prezente la start au fost toate din categoria Rally2, de ultimă generație, pregătite inclusiv pentru campionatele europene și mondiale.