România-Franța, în sferturile EuroVolley. Presa franceză amintește de victoria tricolorilor din grupe

Campioana olimpică Franța a trecut duminică de Portugalia cu 25-21, 25-22, 25-21, iar L’Équipe notează că următoarea adversară a Franței va fi România.

România a ajuns în sferturile de finală după ce a eliminat Ucraina, tot cu 3-0, la Sofia. „Tricolorii” au câștigat cu 25-22, 25-21 și 30-28 și au ajuns pentru a doua ediție consecutivă a Campionatului European între cele mai bune opt echipe ale continentului.

Confruntarea cu Franța are însă o particularitate: cele două echipe s-au întâlnit deja în faza grupelor, la Cluj-Napoca. România a revenit atunci spectaculos de la 0-2 și s-a impus cu 3-2, într-un meci de peste două ore și jumătate.

L’Équipe subliniază că Franța a pierdut meciul din grupă cu o echipă din care lipseau mai mulți titulari, selecționerul Andrea Giani alegând să rotească lotul după ce francezii își asiguraseră primul loc în grupă. Pentru sfertul de finală cu România, publicația franceză anunță însă revenirea la formula de bază.

Partida din sferturile de finală va avea loc marți, 22 septembrie, la Sofia.

Pentru România este o nouă confruntare cu Franța în această fază a competiției. Cele două naționale s-au întâlnit și în sferturile EuroVolley 2023, la Varna, iar Franța s-a impus atunci cu 3-0.