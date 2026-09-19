Un document vechi de secole despre civilizația aztecă va fi expus după 186 de ani petrecuți în Franța

Manuscrisul, cunoscut sub numele de Codex Azcatitlán, se află la Biblioteca Națională a Franței din 1898. Totuși, petrecuse deja decenii în afara Mexicului înainte de a ajunge aici.

Potrivit BBC, se crede că a fost desenat în secolul al XVI-lea, la câțiva ani după sosirea conchistadorilor în ceea ce este acum Mexicul. Este considerat pe scară largă una dintre cele mai valoroase și perspicace relatări ale istoriei aztecilor.

Franța a împrumutat Mexicului Codex Azcatitlán pentru a marca 200 de ani de relații franco-mexicane.

În schimb, Mexicul a fost de acord să împrumute Franței un alt document neprețuit, Codex Boturini, pentru a fi expus acolo.

Pictogramele din Codex Boturini povestesc migrația aztecilor, cunoscuți și sub numele de mexica, din patria lor ancestrală până la malurile lacului Texcoco, unde au construit Tenochtitlán.

Schimbul temporar a fost convenit de președinta mexicană Claudia Sheinbaum și omologul său francez, Emmanuel Macron, în timpul unei vizite a președintelui francez în Mexic anul trecut.

Mexicul a făcut lobby de mult timp pentru restituirea artefactelor istorice luate din țară în secolele trecute.

Potrivit ministerului relațiilor externe din Mexic, anul trecut peste 2.000 de obiecte au fost repatriate cu succes, potrivit sursei citate.