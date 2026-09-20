Prima pagină » Sport » România învinge Ucraina cu 3-0 și se califică în sferturile Campionatului European de volei. Pe ce loc urcă tricolorii în clasamentul mondial

România învinge Ucraina cu 3-0 și se califică în sferturile Campionatului European de volei. Pe ce loc urcă tricolorii în clasamentul mondial

Naționala României de volei masculin a învins Ucraina cu 3-0, duminică, la Sofia, și s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European.
România învinge Ucraina cu 3-0 și se califică în sferturile Campionatului European de volei. Pe ce loc urcă tricolorii în clasamentul mondial
Sursa foto: Dan Tautan/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
20 sept. 2026, 17:47, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România a început foarte bine partida și a câștigat primul set cu 25-22.

În setul al doilea, Ucraina a condus cu 12-9, însă România a revenit și a egalat la 15-15. Finalul le-a aparținut tricolorilor, care s-au desprins după 18-18 și au câștigat cu 25-21.

Setul al treilea a fost cel mai disputat. Ucraina a avut mai multe mingi de set, iar România a ratat, la rândul ei, mai multe mingi de meci. Tricolorii au rezistat într-un final tensionat și s-au impus cu 30-28, închizând partida cu 3-0.

România urcă pe locul 22 mondial și se apropie de Campionatul Mondial

Victoria cu Ucraina a adus României și un salt important în clasamentul mondial. Tricolorii au câștigat 15,61 puncte și au urcat trei poziții, până pe locul 22, cu un total de 166,19 puncte.

După acest rezultat, România are 99,99% șanse să se califice la Campionatul Mondial din 2027.

Cum au ajuns România și Ucraina în faza eliminatorie

România a încheiat pe locul al treilea Grupa D, disputată la Cluj-Napoca, după ce a obținut trei victorii, cu Elveția, Turcia și Franța. În ultimul meci din grupă, tricolorii au învins Franța cu 3-2, după ce au revenit de la 0-2 la seturi.

Ucraina a încheiat pe locul al doilea Grupa B, după patru victorii, obținute în fața Israelului, Macedoniei de Nord, Bulgariei și Portugaliei. Singura înfrângere a venit în meciul cu Polonia, liderul clasamentului mondial.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
Emil Grădinescu a desființat principala variantă de antrenor a lui Gigi Becali: „Nu are niciun fel de rezultat”
GSP.ro
Nicuşor Dan, mesaj special pentru românii din SUA: „Pentru cei care au plecat, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite”
Gandul
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!
Cancan
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport
Autostrada București - Alexandria costă 11,1 miliarde de lei: Cum va arăta traseul de 74 de kilometri și ce localități va străbate
Libertatea
Durerea pe care mulți o confundă cu aciditatea poate fi un semn al unei boli care nu se tratează și nu se vindecă
CSID
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia