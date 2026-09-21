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Incidente la meciul Dinamo-Farul. O torță a lovit două persoane. Jandarmii au întocmit șapte acte de sesizare și au dat amenzi de 14.700 de lei

O torță aruncată în timpul meciului dintre Dinamo București și Farul Constanța, disputat duminică seara pe Arena Națională, a lovit două persoane aflate în sectorul 143 din Tribuna 1, informează autoritățile. În urma incidentelor jandarmii au întocmit șapte acte de sesizare a organelor de urmărire penală.
Incidente la meciul Dinamo-Farul. O torță a lovit două persoane. Jandarmii au întocmit șapte acte de sesizare și au dat amenzi de 14.700 de lei
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Foto: COSMIN IFTODE / MEDIAFAX FOTO
Andrei RachieruVictor Dan Stephanovici
21 sept. 2026, 08:28, Social
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Update: Amenzi de 14.700 de lei după incidentele de la Dinamo – Farul. Jandarmii au întocmit 7 acte de sesizare

În urma incidentelor produse la partida dintre FC Dinamo 1948 București și Farul Constanța, jandarmii au întocmit șapte acte de sesizare a organelor de urmărire penală, ca urmare a încălcării prevederilor legale.

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Trei dintre actele de sesizare au fost întocmite în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Acestea au fost predate polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, pentru luarea măsurilor legale, potrivit competențelor.

Alte trei acte de sesizare au fost întocmite în baza Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Un alt act de sesizare vizează prevederile articolului 257 din Codul Penal, referitor la ultraj.

Iulius Marginean, de la Dinamo, reactioneaza dupa ce a inscris un gol in timpul meciului de fotbal contra echipei Farul Constanta, din etapa a X- a a Superligii, disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, sambata, 5 septembrie 2026. COSMIN IFTODE / MEDIAFAX FOTO

Amenzi de 14.700 de lei și interdicții la competiții

Jandarmii au aplicat, de asemenea, șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 14.700 de lei. Dintre acestea, o amendă de 7.500 de lei a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv. O altă sancțiune, în valoare de 5.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază și protecție, pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin.

Au fost aplicate și patru sancțiuni complementare prin care persoanelor sancționate le este interzis accesul la competițiile sportive timp de un an. Verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. Jandarmeria a transmis, totodată, mulțumiri persoanelor care au respectat prevederile legale pe durata evenimentului sportiv.

Știrea inițială:

La începutul partidei, suporterii echipei oaspete au folosit materiale pirotehnice, respectiv torțe, fumigene și stroboscoape.

Una dintre torțe a fost aruncată în sectorul 143, ocupat de suporteri dinamoviști. Materialul pirotehnic a lovit două persoane, mamă și fiu.

Cele două persoane au fost conduse la ambulanță pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acestea au suferit arsuri minore la nivelul părului și au refuzat transportul la spital.

Autoritățile verifică imaginile operative pentru identificarea persoanei care a aruncat torța și dispunerea măsurilor legale.

Deținerea și folosirea materialelor pirotehnice interzise constituie infracțiune și este sancționată potrivit Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Autoritățile atrag atenția că introducerea și folosirea ilegală a materialelor pirotehnice pe stadioane reprezintă un risc pentru viața și integritatea fizică a spectatorilor.

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