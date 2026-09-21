Incendiu puternic la o fabrică de celuloză din Drobeta-Turnu Severin. Un mesaj RO-Alert a fost emis

ISU Mehedinți intervine cu șase autospeciale de stingere, o autoscară, un autocamion și o ambulanță SMURD. La intervenție participă și câte o autospecială de stingere de la ISU Dolj, ISU Caraș-Severin și ISU Gorj.

De asemenea, ISU București-Ilfov a trimis o autospecială cu roboți.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din zona afectată.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării acestuia.

Misiunea este în dinamică.