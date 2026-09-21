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Incendiu puternic la o fabrică de celuloză din Drobeta-Turnu Severin. Un mesaj RO-Alert a fost emis

Un incendiu puternic a izbucnit luni la o fabrică de celuloză din Drobeta-Turnu Severin. Focul a cuprins o hală de aproximativ 20.000 de metri pătrați, în care sunt depozitate resturi de hârtie. Pompierii intervin cu forțe din mai multe județe, iar autoritățile au emis RO-ALERT din cauza fumului.
Incendiu puternic la o fabrică de celuloză din Drobeta-Turnu Severin. Un mesaj RO-Alert a fost emis
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Sursa foto: JUSTINEL STAVARU / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
21 sept. 2026, 15:45, Social
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ISU Mehedinți intervine cu șase autospeciale de stingere, o autoscară, un autocamion și o ambulanță SMURD. La intervenție participă și câte o autospecială de stingere de la ISU Dolj, ISU Caraș-Severin și ISU Gorj.

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De asemenea, ISU București-Ilfov a trimis o autospecială cu roboți.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din zona afectată.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării acestuia.

Misiunea este în dinamică.

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