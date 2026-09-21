De ce vor fi opriți șoferii pe mai multe drumuri din Oltenia. Acțiunea începe pe 30 septembrie

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță organizarea unor anchete de circulație de tip Origine – Destinație (O – D), prin care vor fi colectate informații despre deplasările efectuate pe rețeaua rutieră.

Datele obținute vor fi utilizate pentru realizarea studiilor de trafic, fundamentarea proiectelor de infrastructură și planificarea viitoarelor investiții în rețeaua de drumuri.

Șoferii vor fi opriți de polițiști și vor răspunde unor întrebări

În punctele în care se desfășoară anchetele, oprirea și dirijarea vehiculelor vor fi realizate exclusiv de polițiștii rutieri.

După oprire, personalul care efectuează ancheta le va adresa conducătorilor auto un chestionar scurt. Printre informațiile solicitate se numără originea și destinația călătoriei, alături de alte date necesare studiilor de trafic. După înregistrarea răspunsurilor, șoferii își vor putea continua deplasarea.

DRDP Craiova precizează că participarea conducătorilor auto este importantă pentru obținerea unor informații cât mai reprezentative despre circulația rutieră.

Cinci zile în care se vor desfășura anchetele

Acțiunile sunt programate pentru 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie 2026. În fiecare dintre aceste zile, chestionarele vor fi realizate în două intervale orare: 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00.

Pe 30 septembrie vor exista puncte de anchetă pe DN6 și DN65F în Dolj, DN6 și DN56A în Mehedinți, precum și pe DN7 în Vâlcea.

Pe 7 octombrie, acțiunea se extinde pe mai multe șosele din Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt, inclusiv pe DEx12, la kilometrul 14+200, și în zona Punctului de Trecere a Frontierei Bechet.

Anchete inclusiv pe DEx12 și la punctele de frontieră

Pentru 21 octombrie sunt programate puncte în Dolj, Mehedinți, Gorj și Olt, inclusiv la PTF Calafat și PTF Porțile de Fier I. Pe DEx12 va exista un punct la kilometrul 67+630.

Pe 28 octombrie, anchetele sunt programate pe DN57 în Dolj, DN67 în Gorj, DN73C în Vâlcea și pe DEx12, la kilometrul 115+280, în Argeș. Ultima zi anunțată este 4 noiembrie, când un punct va funcționa pe DN66, în Gorj.

DRDP Craiova le recomandă șoferilor să circule cu atenție în zonele respective și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului implicat în anchetele de trafic.