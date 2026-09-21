Boala Alzheimer: Semnele timpurii și prevenția. Mii de români s-au îmbolnăvit anul trecut

Anual, în 21 septembrie este marcată Ziua Internațională de Luptă împotriva Bolii Alzheimer, o zi de conștientizare cu privire la afectele acestei boli în rândul populației, potrivit INSP.

Cele mai marcante sunt cazurile în care bătrâni care pot fi părinții sau bunicii noștri rătăcesc dezorientați în oraș noaptea târziu, pe frig, îmbrăcați în haine mult prea subțiri sau fără încălțăminte în picioare, în timp ce apropiații lor încearcă din răsputeri să-i găsească. Dacă îi oprim pe stradă și îi întrebăm, cu greu își amintesc unde locuiesc sau cum să ajungă acolo. Acesta este doar un exemplu al efectelor bolii Alzheimer.

Alzheimer este o afecțiune progresivă care afectează neuronii din creier. Persoanele cu această boală ajung să-și piardă memoria, iar gândirea, dar și comportamentul le sunt afectate. Este cea mai răspândită formă de demență, afectând până la 70% din totalul cazurilor. La nivelul întregii Europe, peste 12 milioane de oameni trăiesc cu această boală.

Mii de români s-au îmbolnăvit de Alzheimer anul trecut

Potrivit INSP, anul trecut, 12.173 de români s-au îmbolnăvit cu această boală. Numărul este dublu față de cazurile raportate în 2024.

Cu toate acestea, numărul real de cazuri este, probabil, mult mai mare, pentru că multe dintre cazuri sunt diagnosticate abia în stadii terminale sau rămân, chiar, nediagnosticate.

Femeile au un mai mare risc de îmbolăvire cu Alzheimer, în comparație cu bărbații, atât dacă locuiesc la țară, cât și la oraș.

Prevalența îmbolnăvirii cu această boală va avea o creștere accelerată, ajungând, de la peste 341.000 de cazuri anuale în 2019, la peste 577.000 de cazuri anuale în 2050, potrivit estimării publicate de Institute for Health Metrics and Evaluation.

În prezent, demența este a 5-a cauză principală de deces prin boli netransmisibile din lume, iar până în anul 2040 ar putea deveni chiar a 3-a cauză de deces la nivel global.

Factori de risc

Contrar credinței populare, apariția bolii nu este specifică îmbătrânirii normale. Totuși, îmbătrânirea este cel mai cunoscut factor de risc. Majoritatea bolnavilor de Alzheimer au peste 65 de ani.

Cel mai mare risc de Alzheimer sunt cei care au părinți sau frați bolnavi cu această boală, dar și persoanele care suferă de sindrom Down.

Alți factori de risc sunt: traumatismele craniene, insomnia, obezitatea, fumatul, hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2, dar și nivelurile ridicate de colesterol.

Semnele bolii

Cei care se îmbolnăvesc de această boală, își pierd, la început, memoria pe termen scurt. Sunt dezorientați, pierd obiectele.

Aceștia pot considera că problemele zilnice sunt prea complexe, le este dificil să se gândească la ce să spună și au dificultăți de comunicare.

Pe măsură ce boala avansează, starea se agravează, afectând tot mai mult activitățile de zi cu zi. În stadiile avansate, bolnavii de Alzheimer, au dificultăți la mers, nu mai pot să stea nici în șezut și au dificultăți de înghițire.

„Dacă observați probleme de memorie sau alte dificultăți legate de gândire, adresați-vă unui medic sau altui profesionist din domeniul sănătății”, transmite INSP, îndemnând totodată cetățenii care au părinți sau apropiați vârstnici, să se adreseze medicului de familie dacă observă aceste semne.

Tratamentele și controalele sunt gratuite pentru asigurați, fiind decontate prin CNAS, dar există și centre specializate unde cetățenii pot fi testați și diagnosticați timpuriu și li se poate oferi o schemă de tratament. Ar fi indicat un consult preventiv după vârsta de 55 de ani, chiar și în absența simptomelor.

Cum poate fi prevenită?

Un stil de viață sănătos, atât pentru corp, cât și pentru creier, poate preveni sau scădea riscul de îmbolnăvire cu Alzheimer.

INSP recomandă un program de somn regulat. Este bine să avem și o dietă echilibrată și să mâncăm în special legume, cereale integrale, peşte și ulei de măsline. Este indicată și renunțarea la alcool și fumat.

Implicarea socială este importantă pentru menținerea unui psihic sănătos. Utile sunt și exercițiile fizice de coordonare și menținere a echilibrului, dar și stimularea mentală prin învățarea de lucruri noi și chiar jocurile de strategie.

Experții în sănătate recomandă, de asemenea, reducerea stresului.