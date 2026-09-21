Granit Xhaka recunoaște că a obținut un certificat fals de vaccinare anti-COVID. A fost exclus din lotul Elveției

„La acea vreme, eram foarte nesigur în privința vaccinului împotriva COVID-19 și aveam rezerve serioase”, a scris Xhaka luni pe Instagram, potrivit dpa.

Fotbalistul a spus că simțea „o neîncredere profundă” și că era „copleșit de teamă și incertitudine”.

„În această stare de teamă și nesiguranță, am obținut un certificat de vaccinare, în loc să caut pe căile corecte răspunsuri la întrebările pe care le aveam”, a scris Xhaka.

Poliția din Lucerna a confirmat săptămâna trecută pentru dpa că jucătorul lui Sunderland este cercetat penal, fiind suspectat că a obținut certificate false de vaccinare împotriva COVID-19.

Potrivit presei, documentele ar fi fost eliberate de medicul său, care este anchetat la rândul său, pentru furnizarea unor certificate false.

„Acum îmi dau seama clar că nu aceasta era calea corectă. A fost o greșeală. Îmi pare rău. Îmi asum responsabilitatea pentru această decizie, voi contribui la clarificarea situației și voi coopera pe deplin cu autoritățile competente”, a transmis Xhaka.

Potrivit ziarului Blick, Xhaka a fost infectat cu coronavirus în 2021 și la începutul anului 2022.

Xhaka a fost scos din lotul Elveției pentru meciurile din Liga Națiunilor.

„După declarația sa privind certificatul de vaccinare, Granit Xhaka nu va participa la următorul cantonament al naționalei”, a anunțat Federația Elvețiană de Fotbal.