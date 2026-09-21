Victor Ponta, după reținerea lui Călin Georgescu: „Nu există politică în Europa în care să-ți arestezi adversarul politic. Ăsta e stat în descompunere, e stat kovesionist”

Victor Ponta a reacționat dur, luni seară, la reținerea lui Călin Georgescu și la perchezițiile desfășurate de DIICOT în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Ponta a vorbit în emisiunea lui Marius Tucă de la Gândul despre propria experiență cu procurorii și a spus că nu vede cazul Georgescu ca pe o simplă anchetă penală.

„Azi n-o să zâmbesc, n-o să fac glume, că nu mi se pare nimic de glumit și de râs. Vorbesc în calitate de fost inculpat”, și-a început Ponta intervenția.

„Mama-n dubă, pe băncuță la DNA”

Fostul premier a rememorat momentul în care a fost dus la DNA și felul în care a fost prezentat atunci în presă.

„Am fost târât la DNA, mi-au dat cu camerele în cap, urlau jurnaliștii aceleași titluri, Ponta, penalul, nu-știu-ce… N-a mai dat nimeni nicio știre după 3 ani și după 5 ani, când m-au achitat”, a spus Ponta.

El a susținut că experiența personală îl face să privească altfel imaginile cu Georgescu dus la audieri.

„Nu o să uit toată viața: mama în dubă și pe băncuță la DNA”, a afirmat Ponta, după care a adăugat că reacția sa nu are legătură cu susținerea politică pentru Georgescu.

„Nu trebuie să fii suporter Călin Georgescu, dușman, adversar cu Călin Georgescu. N-are nicio importanță chestia asta”, a spus Ponta.

În opinia sa, problema este modul în care autoritățile au acționat împotriva unei persoane care a avut un rol important în competiția electorală.

„Nu există politică în Europa în care să salți adversarul politic”, a afirmat Ponta.

„Bine că n-au găsit legitimație cu Cavalerii Teutoni!”

Ponta a criticat și amploarea operațiunii DIICOT.

„Ce am văzut azi de dimineață, am crezut că l-au prins pe Pablo Escobar”, a spus el, ironizând informațiile apărute în timpul perchezițiilor despre obiectele găsite de anchetatori.

„Au găsit o legitimație de la Cavalerii de Malta. Și dacă mai căutau șapte ore, găseau și de la Cavalerii Teutoni”, a afirmat Ponta.

În realitate, procurorii au anunțat că au făcut luni cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Potrivit DIICOT, ancheta vizează trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian, care ar fi constituit în 2021 un grup infracțional.

Ponta insistă pe faptul că ancheta putea urma o procedură diferită

Procurorii susțin că o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro și ar fi transferat peste un milion de euro drept garanție.

Prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Ponta a insistat însă că ancheta putea urma o procedură diferită.

„Păi trimiți o citație, îl chemi la ora 8-9, când ajunge. (…) Îl chemi la tine, îi pui în vedere, te cercetăm. Ai probe. Trimiți în instanță”, a spus el.

Fostul premier a legat cazul și de propria experiență judiciară. El a evocat momentul din trecut în care a fost vizat de procurori pentru fapte mai vechi.

„Eu sunt indignat când văd ceea ce i se întâmplă. Și zic, băi, vreți să mă faceți și pe mine să-l votez?”, a declarat Ponta, precizând că la alegerile prezidențiale în care a candidat Georgescu el l-a votat pe Marcel Ciolacu.

„Mâine o să scadă motorina și benzina?”

„Eu la prezidențialele alea la care a candidat Călin Georgescu, eu l-am votat pe Ciolacu, eu nu l-am votat pe Georgescu. Dar eu sunt indignat când văd ceea ce i se întâmplă”, a repetat Ponta.

El a criticat și contextul politic în care are loc ancheta.

„Așa, l-au săltat pe Georgescu. Că l-au săltat, da? Mâine o să scadă motorina și benzina? Mâine o să scadă leul față de euro? Mâine o să scadă inflația?”, a întrebat fostul premier. „Azi n-au făcut decât să pună gaz peste un foc care deja arde România.”