Mirabela Grădinaru, la New York, la o reuniune dedicată siguranței copiilor în era AI

Evenimentul face parte din inițiativa „Fostering the Future Together”, fondată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Potrivit mesajului transmis, întâlnirea a reunit Prime Doamne și Primi Domni din mai multe state, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai companiilor de tehnologie. Discuțiile s-au concentrat pe modalitățile prin care noile tehnologii pot deveni mai sigure pentru copii și pe pregătirea acestora pentru mediul digital.

AI face parte deja din viața copiilor

Prima Doamnă a României a subliniat că inteligența artificială face deja parte din viața copiilor și influențează modul în care aceștia învață, se informează și descoperă lumea. În acest context, ea a evidențiat importanța educației, îndrumării și dezvoltării capacității copiilor de a utiliza tehnologia în mod responsabil.

„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleași: să fie în siguranță, să fie îndrumați și să aibă șansa de a învăța și de a crește”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Întâlnirea de la New York continuă dialogul început în luna martie, la Washington, în cadrul aceleiași inițiative. Potrivit mesajului Primei Doamne, participanții urmăresc identificarea unor soluții concrete pentru ca tehnologia să răspundă mai bine nevoilor copiilor și să contribuie la un mediu digital mai sigur pentru aceștia.