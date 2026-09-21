Prima pagină » Știrile zilei » Mirabela Grădinaru, la New York, la o reuniune dedicată siguranței copiilor în era AI

Mirabela Grădinaru, la New York, la o reuniune dedicată siguranței copiilor în era AI

Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a participat luni, la New York, la o întâlnire dedicată protejării copiilor în contextul dezvoltării rapide a tehnologiei și inteligenței artificiale.
Mirabela Grădinaru, la New York, la o reuniune dedicată siguranței copiilor în era AI
Laura Buciu
21 sept. 2026, 20:37, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Evenimentul face parte din inițiativa „Fostering the Future Together”, fondată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Potrivit mesajului transmis, întâlnirea a reunit Prime Doamne și Primi Domni din mai multe state, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai companiilor de tehnologie. Discuțiile s-au concentrat pe modalitățile prin care noile tehnologii pot deveni mai sigure pentru copii și pe pregătirea acestora pentru mediul digital.

AI face parte deja din viața copiilor

Prima Doamnă a României a subliniat că inteligența artificială face deja parte din viața copiilor și influențează modul în care aceștia învață, se informează și descoperă lumea. În acest context, ea a evidențiat importanța educației, îndrumării și dezvoltării capacității copiilor de a utiliza tehnologia în mod responsabil.

„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleași: să fie în siguranță, să fie îndrumați și să aibă șansa de a învăța și de a crește”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Întâlnirea de la New York continuă dialogul început în luna martie, la Washington, în cadrul aceleiași inițiative. Potrivit mesajului Primei Doamne, participanții urmăresc identificarea unor soluții concrete pentru ca tehnologia să răspundă mai bine nevoilor copiilor și să contribuie la un mediu digital mai sigur pentru aceștia.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
GSP.ro
PSD, „maturul din încăpere” nu va susține guvernul Mureșan. Stenograme, pe SURSE, din ședința social- democraților
Gandul
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
CTP: „Călin Georgescu a fost arestat fiindcă nu s-a realizat o înțelegere PSD-AUR”
Libertatea
Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit. A ignorat semnalele organismului: „Am plătit cu propriul corp”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia