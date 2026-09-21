Siegfried Mureșan: „Nu vom crește taxele”. TVA, de la 21% la 19% „cât de curând posibil”

Întrebat, luni seară, la Pro TV, dacă va mai majora taxele în cazul în care ajunge la Palatul Victoria, Siegfried Mureșan a răspuns categoric că nu va face acest lucru.

„Categoric nu. (…) În urmă cu un an de zile, economia era la limită. Aceste măsuri de creștere de taxe au fost inevitabile. Acum, situația este mai bună”, a declarat premierul desemnat.

Mureșan susține că măsurile fiscale adoptate în ultimul an au fost necesare pentru reducerea deficitului bugetar și că, în actualele condiții, noi majorări de taxe nu mai sunt necesare.

Mureșan: „Nu vom crește taxele”

Premierul desemnat spune că următorul pas ar trebui să fie reducerea taxelor, dar nu a avansat un termen, condiționând măsura de situația bugetară.

„În ultimul an a trebuit făcută ordine. În următorul an trebuie doar să nu mai vină cineva să facă dezordine. Ar fi păcat ca, după ce oamenii au făcut sacrificii în acest an, după ce s-a făcut ordine, să vină cineva cu bocancii plini de noroi ca să facă dezordine. Creșteri de taxe nu mai sunt necesare”, a spus Mureșan.

„Mi-aș dori să le scădem cât de repede posibil. O vom face de îndată ce ne permitem acest lucru. Nu pot promite că vor fi reduceri de taxe imediat, dar de îndată ce este posibil, vom face acest lucru”, a precizat premierul desemnat.

Când ar putea fi indexate pensiile și salariile

Aceeași condiție a fost pusă și în cazul unei eventuale indexări a pensiilor și salariilor.

„O indexare a pensiilor, o indexare a salariilor, sigur că este de dorit de îndată ce avem spațiu (bugetar – n.r.)”, a afirmat Mureșan.

În declarațiile făcute în urmă cu câteva zile, Mureșan a indicat și când ar putea fi evaluată situația bugetară: după rectificarea bugetară și, ulterior, la elaborarea bugetului pentru 2027.

Mureșan a respins și criticile PSD privind situația economiei, susținând că România se află într-o situație mai bună decât în urmă cu un an. PSD acuză, în schimb, Guvernul Bolojan de „prăbușirea economică și a nivelului de trai”.

„Economia României e într-un punct mult mai bun decât era în urmă cu un an. (…) Deficitul a scăzut de la 9 la 6%. Inflația începe să scadă, economia a fost stabilizată. Acum vom intra într-o etapă de creștere economică”, a afirmat premierul desemnat.

TVA din nou la 19%

În ceea ce privește TVA, Siegfried Mureșan a indicat explicit nivelul la care ar vrea să revină taxa.

„Acum, din moment ce ne permitem, vom putea discuta de măsuri de relaxare fiscală și sper să putem reveni și cu TVA-ul, care acum e la 21%, înapoi la 19%, cât de curând posibil”, a precizat acesta.

„De îndată ce ne vom permite acest lucru”, declarase anterior premierul desemnat.

TVA a fost majorată de la 19% la 21% la 1 august 2025, ca parte a măsurilor fiscale adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.