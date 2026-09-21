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Dacă se adeverește, este capăt de drum! Anunțul lui Grindeanu care zdruncină susținătorii lui Călin Georgescu

Sorin Grindeanu spune că, dacă acuzațiile procurorilor împotriva lui Călin Georgescu se vor dovedi, acesta va ieși din politică. Liderul PSD a subliniat însă că nu vrea să dea un verdict înainte ca ancheta să fie finalizată.
Dacă se adeverește, este capăt de drum! Anunțul lui Grindeanu care zdruncină susținătorii lui Călin Georgescu
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
21 sept. 2026, 20:11, Politic
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„Dacă lucrurile se dovedesc a fi, așa cum spun procurorii DIICOT și cum am văzut în presă, evident da. Dar o să mă feresc să dau eu verdicte”, a declarat Sorin Grindeanu, luni seara, la Antena 3 CNN, întrebat dacă reținerea lui Călin Georgescu reprezintă ieșirea acestuia de pe scena politică.

Grindeanu a spus că a evitat să se pronunțe și în alte cazuri în care persoane publice au fost vizate de anchete penale.

„N-am dat verdicte nici când l-au luat pe Ciprian Ciucu și l-au acuzat. N-am dat verdicte nici când s-a aprins lumina în cămară și au găsit-o pe doamna Trăilă. N-am dat verdicte nici după ce au fost și alte cazuri de acest tip”, a spus liderul PSD.

El a adăugat că, în cazul în care acuzațiile se confirmă, consecința politică este clară.

„La întrebarea dumneavoastră, cred că nu există decât un răspuns. Dacă se va dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu, evident, este scos din politică”, a afirmat Grindeanu.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a asistat la perchezițiile efectuate de anchetatori. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut, luni, de procurorii DIICOT după ce a fost audiat la sediul DIICOT.

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