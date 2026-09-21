Dacă se adeverește, este capăt de drum! Anunțul lui Grindeanu care zdruncină susținătorii lui Călin Georgescu

„Dacă lucrurile se dovedesc a fi, așa cum spun procurorii DIICOT și cum am văzut în presă, evident da. Dar o să mă feresc să dau eu verdicte”, a declarat Sorin Grindeanu, luni seara, la Antena 3 CNN, întrebat dacă reținerea lui Călin Georgescu reprezintă ieșirea acestuia de pe scena politică.

Grindeanu a spus că a evitat să se pronunțe și în alte cazuri în care persoane publice au fost vizate de anchete penale.

„N-am dat verdicte nici când l-au luat pe Ciprian Ciucu și l-au acuzat. N-am dat verdicte nici când s-a aprins lumina în cămară și au găsit-o pe doamna Trăilă. N-am dat verdicte nici după ce au fost și alte cazuri de acest tip”, a spus liderul PSD.

El a adăugat că, în cazul în care acuzațiile se confirmă, consecința politică este clară.

„La întrebarea dumneavoastră, cred că nu există decât un răspuns. Dacă se va dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu, evident, este scos din politică”, a afirmat Grindeanu.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a asistat la perchezițiile efectuate de anchetatori. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut, luni, de procurorii DIICOT după ce a fost audiat la sediul DIICOT.