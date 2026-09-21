DIICOT: Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți / Călin Georgescu a ridicat mâinile să arate cătușele

UPDATE: ora 18.47 Călin Georgescu a fost scos din sediul DIICOT cu cătușe

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost scos din sediul DIICOT în cătușe. Fostul candidat a făcut un gest de sfindare față de măsură.

Călin Georgescu a fost scos din sediul DIICOT însoțit de polițiștii care îl duc la Arestul Central.

În momentul în care a ieșit din sediul DIICOT, Călin Georgescu a ridicat mâinile pentru a arăta că este încătușat, într-un gest prin care își arată sfidarea față de măsura preventivă pe care au luat-o anchetatorii.

Călin Georgescu a fost dus direct la Arestul Central fără a face vreo declarație.

Georgescu a fost audiat aproape 3 ore în sediul DIICOT.

UPDATE ora 18.40 DIICOT transmite oficial că i-a reținut pe Georgescu și Rusen

Ancheta este desfășurată împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În urma perchezițiilor efectuate luni, anchetatorii au ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

De asemenea, au fost descoperite două pașapoarte și o legitimație care urmează să fie supuse unei expertize, existând suspiciunea că documentele ar fi false.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție și ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

UPDATE ora 18:00 Omul de încredere al lui Georgescu, reținut

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că și omul de încredere al lu Călin Georgescu, Ionel Rusen, a fost reținut.

Potrivit ordonanței DIICOT, Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declarația persoanei vătămate, consemnată de anchetatori, arată că cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro, bani prezentați drept garanție pentru obținerea liniei de credit.

Știre inițială:

Potrivit surselor Mediafax, procurorii au decis luni seară reținerea pentru 24 de ore a lui Călin Georgescu, după audierile desfășurate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Mâine, procurorii se vor prezenta în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a asistat la perchezițiile efectuate de anchetatori. Ulterior, el a fost transportat la sediul DIICOT pentru audieri.

Procurorii DIICOT au anunțat oficial că au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Potrivit DIICOT, ancheta vizează o grupare care ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – și care ar fi acționat în România și Marea Britanie.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi indus în eroare oameni de afaceri cărora le-ar fi promis acces la finanțări de milioane de euro din partea unor instituții financiare din străinătate, cu condiția depunerii unor garanții.

Într-unul dintre cazuri, victima ar fi fost convinsă să transfere peste un milion de euro pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro. Ulterior, pentru o presupusă majorare a creditului la 15 milioane de euro, ar mai fi fost transferați 100.000 de euro.

DIICOT estimează prejudiciul în acest caz la peste 1,1 milioane de euro.

Ancheta este în desfășurare.