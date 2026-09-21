Prima pagină » Știrile zilei » Băsescu nu îi dă mari șanse lui Siegfried Mureșan: Nu știu dacă va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține

Băsescu nu îi dă mari șanse lui Siegfried Mureșan: Nu știu dacă va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că îi dă „șanse puține” premierului desemnat Siegfried Mureșan. Băsescu precizează că nu știe „dacă va reuși să facă un alt fel de Guvern”.
Băsescu, despre cazul lui Georgescu: Nici pe vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate
Băsescu, despre cazul lui Georgescu: Nici pe vremea lui Kovesi nu se făceau arestări atât de întârziate
Dan Tănasă: AUR nu va participa la votul pentru Guvernul Siegfried Mureșan
Dan Tănasă: AUR nu va participa la votul pentru Guvernul Siegfried Mureșan
Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028. Ce a discutat liderul PSD cu George Simion
Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028. Ce a discutat liderul PSD cu George Simion
Cine îi vorbește „per tu” lui Nicușor Dan. Numele rostit de Sorin Grindeanu în direct
Cine îi vorbește „per tu” lui Nicușor Dan. Numele rostit de Sorin Grindeanu în direct
Ce măsuri propune Sorin Grindeanu dacă ar fi desemnat premier: Aș folosi primele două săptămâni pentru a vedea în ce situație financiară suntem
Ce măsuri propune Sorin Grindeanu dacă ar fi desemnat premier: Aș folosi primele două săptămâni pentru a vedea în ce situație financiară suntem
Ioana Târziu
21 sept. 2026, 21:59, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o intervenție telefonică realizată luni seara la B1 TV, Traian Băsescu a vorbit despre șansele premierului Siegfried Mureșan de a alcătui viitorul Guvern.

„Eu nu-i dau mari șanse lui Siegfried Mureșan”, a transmis fostul președinte.

Întrebat dacă Siegfried Mureșan ar fi putut avea o discuție cu AUR în Parlamentul European, Traian Băsescu a răspuns că „este de notorietate, cu Simion a discutat și Bolojan, în mod repetat, cu Simion a discutat și PSD-ul, Grindeanu și alții de la PSD”.

În acest context, el a precizat că nu vede „de ce ar fi un păcat dacă discută și Siegfried Mureșan”.

Însă, fostul președinte a repetat că nu crede „că are șanse să atragă numărul de voturi necesari de la AUR. Dar, pe de altă parte, are obligația să răspundă primei urgențe a țării, să fie un guvern în funcție”.

„Nu știu dacă el va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține”, a reiterat el.

„Dar, probabil, el va avea obligația să materializeze toate oportunitățile pe care eventual le-ar putea avea pentru a constitui o susținere guvernamentală”, a mai adăugat Băsescu.

Întrebat dacă Nicușor Dan va face o altă desemnare, fie Grindeanu fie un premier aprobat de PSD, fostul președinte a răspuns că „în primul rând trebuie să vedem dacă Siegfried Mureșan își va depune mandatul înainte de a merge în Parlament, sau dacă va merge în Parlament și va pica la vot”.

Dacă va fi a doua cădere de Guvern, prin vot în Parlament, este clar că președintele are în continuare biciul anticipatelor și va putea să-l folosească în discuția cu partidele”, a explicat Băsescu.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
GSP.ro
PSD, „maturul din încăpere” nu va susține guvernul Mureșan. Stenograme, pe SURSE, din ședința social- democraților
Gandul
Amanta și soția generalului sinucigaș, la cuțite. Partenera oficială a lui Dorin Ioniță își amenință rivala cu tribunalul
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
CTP: „Călin Georgescu a fost arestat fiindcă nu s-a realizat o înțelegere PSD-AUR”
Libertatea
Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit. A ignorat semnalele organismului: „Am plătit cu propriul corp”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia