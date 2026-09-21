Băsescu nu îi dă mari șanse lui Siegfried Mureșan: Nu știu dacă va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține

Într-o intervenție telefonică realizată luni seara la B1 TV, Traian Băsescu a vorbit despre șansele premierului Siegfried Mureșan de a alcătui viitorul Guvern.

„Eu nu-i dau mari șanse lui Siegfried Mureșan”, a transmis fostul președinte.

Întrebat dacă Siegfried Mureșan ar fi putut avea o discuție cu AUR în Parlamentul European, Traian Băsescu a răspuns că „este de notorietate, cu Simion a discutat și Bolojan, în mod repetat, cu Simion a discutat și PSD-ul, Grindeanu și alții de la PSD”.

În acest context, el a precizat că nu vede „de ce ar fi un păcat dacă discută și Siegfried Mureșan”.

Însă, fostul președinte a repetat că nu crede „că are șanse să atragă numărul de voturi necesari de la AUR. Dar, pe de altă parte, are obligația să răspundă primei urgențe a țării, să fie un guvern în funcție”.

„Nu știu dacă el va reuși să facă un alt fel de Guvern. Îi dau șanse puține”, a reiterat el.

„Dar, probabil, el va avea obligația să materializeze toate oportunitățile pe care eventual le-ar putea avea pentru a constitui o susținere guvernamentală”, a mai adăugat Băsescu.

Întrebat dacă Nicușor Dan va face o altă desemnare, fie Grindeanu fie un premier aprobat de PSD, fostul președinte a răspuns că „în primul rând trebuie să vedem dacă Siegfried Mureșan își va depune mandatul înainte de a merge în Parlament, sau dacă va merge în Parlament și va pica la vot”.

„Dacă va fi a doua cădere de Guvern, prin vot în Parlament, este clar că președintele are în continuare biciul anticipatelor și va putea să-l folosească în discuția cu partidele”, a explicat Băsescu.