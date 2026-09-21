Două mărturii despre Siegfried Mureșan ale fostului deputat liberal Pavel Popescu, care dinamitează imaginea premierului

Fostul deputat PNL Pavel Popescu a publicat luni seară o postare amplă despre Siegfried Mureșan, premierul desemnat al României, în care rememorează o serie de episoade din perioada 2018- 2019, când liberalii încercau să organizeze la București un eveniment major al Partidului Popular European.

Popescu susține că, în acea perioadă, Mureșan ar fi încercat să blocheze proiectul și să descurajeze implicarea altor liberali în relațiile cu PPE.

Postarea vine chiar în ziua în care PSD a decis să nu susțină Guvernul Mureșan.

„Caracterul este ultimul lucru care definește un om”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului desemnat să-și depună mandatul dacă nu poate construi o majoritate parlamentară.

Popescu își începe relatarea cu o explicație despre motivul pentru care a ales să vorbească public despre trecutul său politic.

„În cei 10 ani petrecuți în funcții publice, am învățat că, în politică, ca și în viață, caracterul este, în final, singurul lucru care îl definește pe un om și acțiunile lui”, scrie acesta.

El spune că nu vrea să „judece” politicienii, deoarece „oamenii greșesc, iar politica, fie că vrei sau nu, te schimbă”.

Popescu afirmă însă că se simte dator față de foștii săi colegi din PNL să povestească „două experiențe personale” pe care le-a avut cu Siegfried Mureșan, pe care îl numește premierul desemnat.

Potrivit relatării sale, Mureșan a intrat în PNL în mai 2018, într-o perioadă în care Ludovic Orban își construia echipa de conducere.

Popescu spune că lucra atunci foarte bine cu Robert Sighiartău și că, împreună cu acesta, a avut ideea organizării la București a unui eveniment politic de amploare al PPE.

„De ce vă dau toate aceste detalii? Pentru că, în istoria recentă de ascensiune la guvernare a Partidului Național Liberal, pe vremea când existau viziune, organizare, echipă și leadership, lucrurile nu erau întâmplătoare”, scrie acesta.

Evenimentul de 500.000 de euro

Popescu povestește că, după un eveniment al PPE de la Helsinki, unde Manfred Weber a fost desemnat Spitzenkandidat al PPE pentru alegerile europene din 2019, el și Robert Sighiartău au decis să încerce organizarea la București a unui eveniment de amploare.

Planul era să fie unite două evenimente: unul al PPE, cu aproximativ 1.000 de primari europeni, și unul al PNL, dedicat candidaților pentru Parlamentul European.

„Aveam o singură problemă: finanțarea. Partidul Național Liberal era în opoziție, ca de obicei, cu niște datorii istorice”, afirmă Popescu.

Siegfried Mureșan: „Dar de ce aveți voi nevoie de banii PPE?”

El susține că bugetul estimat pentru eveniment era de aproximativ 500.000 de euro și că echipa română a mers la Bruxelles pentru a solicita PPE o cofinanțare de 250.000 de euro.

Aici apare episodul pe care Popescu îl prezintă drept prima sa experiență relevantă cu Siegfried Mureșan.

„În timp ce eu cu Robert îi spuneam președintelui PPE că avem nevoie de sprijinul partidului pentru a co-finanța evenimentul din România, Siegfried Mureșan, cu un zâmbet larg, ironic, ne întrerupe și spune asta: Dar de ce aveți voi nevoie de banii PPE? Nu v-ați votat voi în România, alături de PSD, legea de finanțare a partidelor? Aveți bani de la buget.”

Popescu spune că el și Sighiartău au fost „absolut șocați” de intervenția lui Mureșan și că, în lunile următoare, au făcut mai multe drumuri la Bruxelles pentru a încerca să obțină sprijinul financiar necesar.

„Ce cauți tu la Bruxelles?”

Al doilea episod relatat de Popescu este legat de Marian-Jean Marinescu și de Joseph Daul, președintele PPE la acel moment.

Popescu spune că, în încercarea de a ajunge la Daul, a apelat la Marinescu, pe care nu îl cunoștea bine. Acesta ar fi pus imediat mâna pe telefon și l-ar fi sunat pe Daul.

„A doua zi, la ora 07:00, Jean Marinescu avea întâlnire în biroul președintelui Daul”, povestește Popescu.

La mai puțin de o oră după această discuție a primit un telefon de la Siegfried Mureșan.

„Deși nu discutasem mai mult de 2-3 ori cu Siegfried, în acel moment omul mă sunase să-mi spună ceva de genul: Ce cauți tu la Bruxelles? Am să sun în țară, la Ludovic, ca să îi spun ce prostii faci tu aici, cum complotezi cu alți colegi. Ce cauți tu cu Jean Marinescu la Joseph Daul?”.

El afirmă că se afla la Bruxelles „cu mandat de la Ludovic Orban” și că încerca să obțină sprijin pentru ceea ce considera un proiect important pentru PNL și România.

„Credeam că făcusem ceva rău. Mereu am fost așa. Îmi era teamă în acel moment că Siegfried suna în țară, la Ludovic, și că mi-ar fi făcut rău. Un rău pe care chiar nu îl meritam”, scrie Popescu.

În interpretarea sa de astăzi, motivul ar fi fost competiția pentru influență în interiorul PPE.

„Asta pentru că, prietenia lui Jean Marinescu cu Joseph Daul, reprezenta, în opinia lui Siegfried, o amenințare la adresa prestigiului relațiilor sale din PPE. Și bătălia pentru listele de europarlamentare era acerbă. Cum s-ar spune – de ce mai mulți români conectați la PPE, decât unul?”, afirmă Popescu.

„Mulți binevoitori au sabotat acest proiect”

Pavel Popescu spune că ar putea scrie „câteva zeci de pagini” despre episod și afirmă că „mulți binevoitori, printre care și Siegfried Mureșan, au sabotat acest proiect cu bună știință”.

„Pentru că nu au crezut în el. Asta este opinia mea”, precizează el.

Popescu susține că a înțeles ulterior că există politicieni „pentru care interesul lor personal și cariera lor primează peste absolut orice”, inclusiv peste interesul partidului sau al țării.

Totuși, el face o distincție importantă în privința unor acuzații care circulă în spațiul public despre Mureșan.

„Nu sunt de acord cu acuzațiile care i se aduc lui Siegfried Mureșan cu privire la apartenența la unele structuri de informații din afara României. Atâta timp cât ele nu pot fi demonstrate, cred că ele reprezintă doar calomnii”, scrie Popescu.

„Eu vă relatez fapte. Și niște opinii personale”, continuă el.

Popescu: „PNL trebuie să se trezească”

În final, mesajul lui Popescu se transformă într-un apel adresat foștilor săi colegi din PNL. El spune că îi este dor de perioada în care liberalii aveau, în opinia sa, „viziune, organizare, echipă și leadership”.

„Ca liberal, nu am avut niciodată pretenții de la PSD. De la AUR, nici atât. De la USR, nici nu se pune problema”, afirmă Popescu, după care adaugă că „până în ultima clipă” va spera că PNL „își va reveni în fire”.

„Toată nebunia asta trebuie să înceteze odată. Toată ipocrizia asta trebuie să înceteze. Partidul Național Liberal trebuie să se trezească. Și să o facă rapid”, scrie el.

Scurt context

Postarea apare într-un moment complicat pentru premierul desemnat. PSD a anunțat luni că nu va vota Guvernul Mureșan, iar calculele parlamentare indică dificultăți serioase pentru obținerea majorității necesare învestirii.

Popescu își încheie mesajul adresându-se foștilor colegi liberali: „Renunțați la orgolii. Știți despre ce vorbesc. Cheia e la voi. Luptați și promovați-i pe cei care luptă pentru România”.