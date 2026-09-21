Planul prezentat de Nicușor Dan în SUA: infrastructura de care România are nevoie și atragerea capitalului american

Șeful statului a prezentat, luni, la un eveniment organizat de Atlantic Council la New York, prioritățile României în materie de infrastructură civilă și militară.

Nicușor Dan a transmis, prin intermediul unui mesaj postat pe platforma Facebook, că discuțiile au vizat infrastructura pe care România trebuie să o dezvolte în următorii ani și modalitățile prin care proiectele respective ar putea fi finanțate.

„La evenimentul organizat de Atlantic Council, am discutat despre prioritățile strategice pentru România, respectiv infrastructura de care avem nevoie în următorii ani și modul în care o putem finanța”, a transmis președintele.

Șeful statului a enumerat între domeniile avute în vedere infrastructura rutieră, portuară și energetică, dar și centrele de date și capacitățile din domeniul apărării.

„Este vorba atât despre infrastructura civilă, drumuri, porturi, energie, centre de date, cât și despre infrastructura militară și industria de apărare”, a precizat Nicușor Dan.

Evenimentul „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizat de Atlantic Council România, a figurat luni în programul președintelui la New York. Înaintea acestuia, Nicușor Dan a avut programată și o întâlnire cu Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council.

Nicușor Dan: Discuțiile strategice trebuie conectate cu investițiile

Președintele a pus accentul pe rolul pe care organizațiile de tip think tank îl pot avea în apropierea decidenților politici, experților și investitorilor.

„Dialogul cu organizații precum Atlantic Council este important pentru că un think tank de acest tip reunește decidenți, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri și poate contribui la conectarea discuțiilor strategice despre securitate cu oportunități concrete de investiții și cooperare economică”, a afirmat Nicușor Dan.

Atlantic Council România, structură deschisă în 2025, își concentrează activitatea asupra cooperării transatlantice în domenii precum energia și infrastructura, tehnologia, securitatea și economia. Organizația declară că urmărește inclusiv consolidarea infrastructurii critice și a cooperării energetice, în dialog cu autoritățile și sectorul privat.

Atlantic Council derulează, de asemenea, un proiect dedicat infrastructurii critice transatlantice, al cărui obiectiv declarat este mobilizarea capitalului internațional și a participării companiilor pentru proiecte din Europa Centrală și de Sud-Est.

„Parteneriatul strategic trebuie să aibă și o dimensiune economică puternică”

Nicușor Dan a transmis că relația Bucureștiului cu Washingtonul nu ar trebui privită exclusiv prin prisma cooperării militare și de securitate.

„Pentru România, relația cu Statele Unite nu înseamnă doar cooperare în domeniul securității și apărării. Parteneriatul strategic trebuie să aibă și o dimensiune economică puternică, mai multe investiții, proiecte comune, tehnologii și locuri de muncă”, a afirmat președintele.

Mesajul economic a fost prezent și la alte întâlniri ale șefului statului desfășurate luni la New York. Nicușor Dan s-a întâlnit cu foști ambasadori americani, iar discuțiile au vizat, între altele, cooperarea în domeniul securității și extinderea colaborării economice dintre România și SUA.

Întâlniri cu antreprenori și investitori americani

Agenda de luni a președintelui include și întâlniri cu antreprenori români din Statele Unite care activează în domeniul tehnologiei, precum și discuții cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești.

Nicușor Dan se află la New York în contextul participării la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Delegația oficială a României include și reprezentanți ai Guvernului, între care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.