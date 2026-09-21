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„După ce că nu avem premier, rămânem și fără președinte” | Cele mai reușite meme-uri de pe internet după reținerea lui Călin Georgescu

Procurorii DIICOT l-au luat pe Călin Georgescu din stradă, iar internetul românesc de atâta a avut nevoie ca să ia foc. Meme-uri peste meme-uri au inundat rețelele sociale, pe măsură ce informațiile ieșeau în presă. Dacă dimineață, oferta era mai slabă, spre după-amiază, aveai de unde s-alegi.
„După ce că nu avem premier, rămânem și fără președinte” | Cele mai reușite meme-uri de pe internet după reținerea lui Călin Georgescu
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Luiza Moldovan
21 sept. 2026, 22:14, Social
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Se dau un breaking-news și un AI la purtător.

Și, desigur, un simț al umorului sănătos dezvoltat – combinația ideală pentru crearea unor meme-uri amuzante, unele cu real potențial de viralizare pe net – iar românii excelează la asta.

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Ridicarea, de către procurorii DIICOT, a fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, în zorii unei dimineți ce nu prevestea nimic deosebit, a fost subiectul zilei, nu doar din perspectivă politică, juridică, mediatică, ci și din perspectivă să-i spunem internautică.

„Răpirea din Serai”, „Voievodul” și „Cavalerul de Malta”

Oameni cu un sănătos simț al umorului și care știu și ce să-i ceară AI-ului, au reușit să creeze câteva meme-uri care au circulat azi frenetic din telefon în telefon.

Într-unul dintre ele îl vedem pe Călin Georgescu îmbrăcat în voievod și escortat de polițiști. Merge demn, sigur pe sine, încadrat de mascați, ca și cum are o misiune importantă și țara toată depinde de el.

„Cavaler al Ordinului Prostamol”

În altul, o parodie reușită după „Răpirea din Serai”, cu un Călin Georgescu așezat grațios, chiar feminin, pe cal, cu ambele picioare de aceeași parte a calului, cravata-i flutură în vânt, o imagine care contrastează comic cu cea a fostului prezidențiabil, călare pe un cal alb, cu pieptul gol, în plină iarnă de acum câțiva ani.

Într-o altă imagine, Călin Georgescu apare pe un „card de fidelitate” emis de o binecunoscută farmacie: „Senator Georgescu Călin, Ordinul Cavalerilor Prostamol”.

Iată, deci, cum aici e Cavaler de Malta, dincolo aleargă pe cal… Imaginația românilor a luat-o complet razna.

Imaginație, da, și o bună conexiune la internet, că de restul se ocupă AI!

La primele ore ale dimineții, deja se viralizase un mesaj care a circulat peste tot  pe internet:

„După ce că nu avem premier, rămânem și fără președinte”.

Spre seară, Tudor Chirilă postează și el ironii pe contul său: „Și totuși, se pare că blugii sunt ok pentru o deplasare la DIICOT”.

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