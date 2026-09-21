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Când se schimbă ora în toamna anului 2026! Data exactă la care dăm ceasurile înapoi

Europa revine oficial la ora solară în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026. La ora 3:00, acele ceasului se mută la ora 2:00. Oamenii vor câștiga o oră în plus de somn.
Când se schimbă ora în toamna anului 2026! Data exactă la care dăm ceasurile înapoi
Andreea Tobias
21 sept. 2026, 22:21, Social
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Trecerea la ora solară are loc în ultimul weekend din octombrie.

Schimbarea aduce o oră de somn în plus și mai multă lumină dimineața. În zilele următoare se va întuneca însă mai devreme seara.

Dispozitivele digitale conectate la internet se vor actualiza automat. Printre ele sunt smartphone-urile, ceasurile inteligente, tabletele și computerele. Ceasurile de perete sau de mână și deșteptătoarele manuale trebuie reglate de proprietari.

De ce Uniunea Europeană nu se înțelege

Schimbarea orei este reglementată de Directiva europeană 2000/84/CE, valabilă pentru toate statele membre. Problema abolirii este blocată de ani de zile la Bruxelles, din lipsa unui acord comun.

Parlamentul European a votat în favoarea eliminării obligației, dar reforma nu a avansat. Motivul: fiecare stat ar fi putut alege singur dacă păstrează ora de vară sau ora solară.

Fără o coordonare centrală, Europa ar avea „un mozaic” de fusuri orare între țările vecine. Situația ar crea probleme pentru transporturi, logistică și piața unică.

De asemenea, ar împărți Europa în două: țările din Nord și cele din Sud, din cauza luminii naturale diferite. O călătorie cu trenul sau avionul din Italia spre Norvegia, cu escală, ar putea însemna trei schimbări de fus.

Efectele asupra sănătății

Schimbarea orei acționează asupra organismului ca un micro-jet lag. Ea întrerupe sincronizarea dintre ritmurile biologice și lumina solară și alterează somnul.

Efectele frecvente sunt insomnia, oboseala în timpul zilei, iritabilitatea și scăderea concentrării. De obicei, organismul are nevoie de câteva zile ca să se adapteze.

Pentru a face față schimbării, este util să consumi alimente bogate în vitamine și săruri minerale. Experții recomandă și multă apă, sport și mese ușoare, care favorizează un somn mai bun. Băuturile energizante ar trebui evitate.

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