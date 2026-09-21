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Voluntari, aprobat municipiu de Senat. După promulgarea legii de președinte, va deveni singurul municipiu din judetul Ilfov

Luni, Senatul a adoptat o propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov. Dacă legea va fi promulgată de Nicușor Dan, Voluntari va deveni singurul municipiu din judetul Ilfov.
Voluntari, aprobat municipiu de Senat. După promulgarea legii de președinte, va deveni singurul municipiu din judetul Ilfov
Ioana Târziu
21 sept. 2026, 19:55, Social
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Propunerea a trecut cu 90 de voturi „pentru”, 14 „contra” și 3 abțineri.

Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a transmis că acest proces a fost unul „anevoios, care a cerut răbdare și multe demersuri”.

„Proiectul a fost adoptat mai întâi de Camera Deputaților, iar astăzi a primit votul Senatului. Urmează etapele constituționale necesare, respectiv promulgarea legii de către Președintele României. După acest demers, orașul nostru va fi singurul municipiu din judetul Ilfov”, a transmis el pe contul său de Facebook.

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