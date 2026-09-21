Voluntari, aprobat municipiu de Senat. După promulgarea legii de președinte, va deveni singurul municipiu din judetul Ilfov

Propunerea a trecut cu 90 de voturi „pentru”, 14 „contra” și 3 abțineri.

Primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a transmis că acest proces a fost unul „anevoios, care a cerut răbdare și multe demersuri”.

„Proiectul a fost adoptat mai întâi de Camera Deputaților, iar astăzi a primit votul Senatului. Urmează etapele constituționale necesare, respectiv promulgarea legii de către Președintele României. După acest demers, orașul nostru va fi singurul municipiu din judetul Ilfov”, a transmis el pe contul său de Facebook.