Scutecele pentru adulți ar putea fi compensate cu 80%. Proiectul a primit aviz favorabil în comisie

Pacienții asigurați ar urma să beneficieze de o compensare de 80% pentru scutecele destinate adulților, calculată la prețul de referință și acordată în baza unei prescripții medicale de la specialist. Măsura s-ar aplica atât în cazul afecțiunilor temporare, cât și al celor permanente.

Deputatul PSD și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a transmis, luni, pe Facebook că măsura reprezintă „un pas important pentru pacienții care depind de produse absorbante pentru adulți”.

Rafila a precizat că accesul la aceste produse este important atât pentru pacienți, cât și pentru familiile care îi îngrijesc, întrucât poate însemna „mai multă demnitate, mai puțină presiune financiară și o îngrijire mai bună”.

„Astăzi am făcut un pas. Urmează votul în plen”, a transmis Rafila, care le-a mulțumit colegilor din Comisia pentru sănătate și deputatului Vass Levente „pentru inițiativă și susținere”.