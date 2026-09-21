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Scutecele pentru adulți ar putea fi compensate cu 80%. Proiectul a primit aviz favorabil în comisie

Proiectul de lege care prevede compensarea cu 80% a scutecelor pentru adulți destinate pacienților asigurați a fost avizat în unanimitate în Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților. Inițiativa urmează să fie votată în Plen.
Scutecele pentru adulți ar putea fi compensate cu 80%. Proiectul a primit aviz favorabil în comisie
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
21 sept. 2026, 18:25, Social
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Pacienții asigurați ar urma să beneficieze de o compensare de 80% pentru scutecele destinate adulților, calculată la prețul de referință și acordată în baza unei prescripții medicale de la specialist. Măsura s-ar aplica atât în cazul afecțiunilor temporare, cât și al celor permanente.

Deputatul PSD și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a transmis, luni, pe Facebook că măsura reprezintă „un pas important pentru pacienții care depind de produse absorbante pentru adulți”.

Rafila a precizat că accesul la aceste produse este important atât pentru pacienți, cât și pentru familiile care îi îngrijesc, întrucât poate însemna „mai multă demnitate, mai puțină presiune financiară și o îngrijire mai bună”.

„Astăzi am făcut un pas. Urmează votul în plen”, a transmis Rafila, care le-a mulțumit colegilor din Comisia pentru sănătate și deputatului Vass Levente „pentru inițiativă și susținere”.

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