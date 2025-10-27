Sfârșitul schimbării orei în Europa? Câte țări UE din cele 27 trebuie să spună „da” propunerii

Schimbarea s-a produs oficial la ora trei dimineața, ora Europei Centrale, când ceasurile au fost date înapoi cu o oră, până la ora două, astfel încât ziua de duminică, 26 octombrie, a avut 60 de minute în plus.

Această practică se repeta de zeci de ani, de două ori pe an — în martie se dădea ora înainte, în octombrie înapoi — cu scopul de a adapta programul la orele de lumină în funcție de anotimpuri și de a îmbunătăți eficiența energetică.

În cadrul reuniunii Consiliului Energiei al Uniunii Europene de luni trecută, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a propus ca aceste schimbări de fus orar să înceteze definitiv în 2026, invocând două motive principale: impactul redus al măsurii asupra economisirii energiei și opoziția majoritară a cetățenilor europeni față de ea.

UE va face o nouă analiză a impactului schimbării orei

Comisia Europeană va lucra la o nouă analiză a impactului schimbării orei pentru a încerca să deblocheze situația dintre statele membre și să pună capăt acestei practici, pe care comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a calificat-o joi drept „o sursă de complicații inutile”.

Într-o dezbatere în Parlamentul European, Tzitzikostas a salutat faptul că Guvernul spaniol „și-a demonstrat motivația” de a avansa către încetarea schimbărilor orare sezoniere și că mai multe state membre s-au declarat în favoarea ideii.

Pentru a fi adoptată, este necesar acordul a 55% din cele 27 de țări, care să reprezinte 65% din populație.

„Comisia Europeană a decis să efectueze o nouă analiză printr-un studiu detaliat la care lucrăm chiar acum pentru a sprijini decizia viitoare pe această chestiune. Europenii vor să acționăm și obiectivul meu este să avansăm: a sosit momentul să încetăm să schimbăm ora în fiecare an”, a declarat comisarul în fața Parlamentului European.

Din 2019: șase ani de dezbatere

Parlamentul European ridicase deja serios această chestiune în 2019, dar lipsa de consens între guverne, în ciuda sondajelor care arătau sprijin pentru păstrarea unui singur orar permanent, a blocat subiectul, care a rămas „în sertar” la Consiliul Uniunii Europene.

Acum, comisarul european pentru Transporturi, grecul Apostolos Tzitzikostas, intenționează să elaboreze un nou studiu de impact pentru a sprijini propunerea inițială, cu scopul de a ajunge la un acord privind eliminarea măsurii și de a decide în ce fus orar vor să rămână fiecare dintre statele membre.

Acest al doilea aspect, în cazul Peninsulei Iberice, complică decizia, întrucât fusul orar actual nu corespunde poziției sale geografice: motive politice au determinat Spania să adopte, în 1940, aceeași oră ca Germania și Italia, deși, în mod natural, i s-ar potrivi ora folosită în prezent de Insulele Canare, Portugalia sau Regatul Unit.

Săptămâna trecută, negociatorul-șef al acestei inițiative din Parlamentul European, eurodeputatul suedez Johan Danielsson, și-a exprimat sprijinul pentru propunerea Spaniei, despre care a declarat pentru EFE că ar putea fi „impulsul necesar” pentru a avansa.

„Știm că cel puțin 20% din populație suferă din cauza acestei măsuri”, a spus el, adăugând că „beneficiile schimbării sezoniere a orei și economisirea de energie nu mai sunt valabile în societățile noastre moderne: nu există motive pentru a o menține.”

Danielsson a amintit că Parlamentul European este pregătit să facă acest pas încă din 2019.