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Nicușor Dan acordă un interviu televiziunii interzise de Donald Trump la Casa Albă

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va acorda un interviu postului american CNN, care urmează să fie difuzat în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 01:30, ora României.
Nicușor Dan acordă un interviu televiziunii interzise de Donald Trump la Casa Albă
Laura Buciu
22 sept. 2026, 19:28, Politic
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Interviul are loc la scurt timp după ce preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat că CNN, alături de MS NOW şi Politico, nu mai are acces la Casa Albă. Jurnaliştilor celor trei organizaţii le-a fost ulterior refuzat accesul în incinta Casei Albe.

CNN, MS NOW şi Politico au anunţat că au acţionat în instanţă administraţia Trump, susţinând că măsura le încalcă drepturile prevăzute de Primul Amendament al Constituţiei SUA.

În contextul disputei, principalele televiziuni americane au anunţat suspendarea acoperirii video comune a evenimentelor preşedintelui, după ce CNN a fost exclus din rotaţia televiziunilor care asigură transmisia pentru presa acreditată de la Casa Albă.

În acest context, interviul acordat de Nicuşor Dan pentru CNN va fi difuzat în timp ce postul american se află în centrul conflictului dintre administraţia Trump şi o parte a presei americane.

Preşedintele României a acordat în ultima perioadă mai multe interviuri pentru presa americană. Marţi, Nicuşor Dan a discutat şi cu postul de radio SiriusXM despre relaţia României cu Statele Unite, NATO, Ucraina şi Republica Moldova.

 

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