SURSE: Mureșan le-a spus parlamentarilor PNL că merge până la vot. „Guvernul nostru sau alegeri anticipate”

În ședința grupurilor parlamentare ale PNL, Siegfried Mureșan a enumerat trei motive pentru care spune că nu va renunța la mandat înaintea votului de învestitură.

„Este evident că, din următoarele trei motive, noi vom duce procedura până la capăt și ne vom prezenta la votul din Parlament”, le-a transmis Mureșan liberalilor, potrivit surselor MEDIAFAX.

Primul motiv invocat este „respectul pentru președintele României și pentru procedura constituțională”. Premierul desemnat a spus apoi că dorește să prezinte în Parlament „o viziune modernă” și „o viziune pentru o Românie pro-europeană, reformată”.

Al treilea argument este legat de votul partidelor.

„Pentru a vedea oamenii cum votează fiecare partid. Oamenii să știe care este situația din Parlament. Parlamentul nu a fost testat la modul serios în ultimele luni”, le-a spus Mureșan parlamentarilor PNL, conform acelorași surse.

Mesajul este în linie cu declarațiile publice făcute anterior de premierul desemnat. Mureșan spunea luni seară că va merge „categoric” în Parlament pentru a-și prezenta programul și pentru ca alegătorii să vadă cum votează fiecare formațiune.

Reducerea numărului de parlamentari, comasări de agenții și reforma pensiilor speciale

În ședința PNL, Mureșan a prezentat și câteva dintre direcțiile viitorului program de guvernare.

Premierul desemnat a susținut că reforma trebuie să înceapă cu statul și a indicat reducerea numărului de parlamentari, raportat la populația rezultată din recensământ, precum și comasarea unor agenții ale statului.

Pe lista prezentată parlamentarilor liberali se află și reforma pensiilor speciale și eliminarea cumulului dintre pensie și salariul de la stat.

În ceea ce privește companiile de stat, Mureșan le-a spus liberalilor că acestea trebuie să beneficieze de „un management performant”. ANAF ar urma, în viziunea sa, să își concentreze activitatea în special asupra marilor fraude fiscale.

Mureșan: Nu este nevoie de creșteri de taxe și nici de majorarea TVA

Premierul desemnat a respins și scenariul unor noi majorări fiscale.

„Nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici a TVA-ului. Sigur că ieri, în ședința PSD, au anunțat asta. Nu am spus niciodată asta. Nu facem asta”, a spus Mureșan în ședință, potrivit surselor MEDIAFAX.

Mureșan declarase și luni seară că un eventual Guvern condus de el nu va majora taxele. El a afirmat chiar că și-ar dori revenirea TVA de la 21% la 19%, dar numai atunci când situația bugetară va permite acest lucru.

Mesaj pentru parlamentarii PSD: „Nu aș vrea să fiu în pielea lor”

Siegfried Mureșan a adus din nou în discuție și posibilitatea alegerilor anticipate, în cazul în care blocajul pentru formarea unui Guvern continuă.

„Este clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate, dar este clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate”, a spus Mureșan, potrivit surselor MEDIAFAX.

Premierul desemnat a transmis și un avertisment politic parlamentarilor care ar putea vota împotriva Cabinetului său.

„Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid sau grup mic care riscă să nu mai facă pragul”, a afirmat Mureșan.

Alegerile anticipate nu pot fi însă declanșate automat după o eventuală respingere a Guvernului Mureșan. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul numai dacă Legislativul nu acordă votul de încredere pentru formarea unui Guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare și după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

PSD a anunțat că nu votează Guvernul Mureșan

Contextul discuțiilor din PNL este complicat de decizia PSD de a nu susține Cabinetul Mureșan. Sorin Grindeanu a anunțat luni, după ședința conducerii social-democrate, că PSD „votează doar un guvern din care face parte” și a cerut premierului desemnat să își depună mandatul dacă nu poate construi o majoritate.

Potrivit calculelor MEDIAFAX, PNL, USR și UDMR au împreună 169 de parlamentari, în timp ce pentru învestirea Guvernului sunt necesare minimum 233 de voturi. Chiar într-un scenariu maximal, în care Mureșan ar obține voturile celor 17 deputați ai minorităților și până la 23 de parlamentari neafiliați, totalul ar ajunge la 209 voturi, cu 24 sub pragul necesar.

Mureșan a respins însă marți posibilitatea de a renunța la mandat. Întrebat de jurnaliști dacă ia